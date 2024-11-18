Центр инклюзивного развития и творчества DOST в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) представил первое мероприятие «День инклюзивности».

Как сообщает #, центр, находящийся в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, представил концертную программу и выставку в арт-павильоне в Зеленой зоне.

В творческих студиях центра и филиала DOST Evi было выставлено в общей сложности более 50 изделий ручной работы, выполненных бенефициарами и инструкторами по изобразительному искусству, керамике, флористике, художественной резьбе, художественной вышивке и другим направлениям. В экспозицию также вошли образцы искусства, посвященные защите окружающей среды и важности охраны природы лиц из уязвимых групп населения. В концертной программе прозвучала мировая музыка, а также произведения азербайджанских композиторов.

Участникам мероприятия была представлена информация и брошюры о Центре инклюзивного развития и творчества DOST, созданном по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а также вручены символические подарки, подчеркивающие необходимость стимулирования инклюзивности и внесения вклада в природу.