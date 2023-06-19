Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на второй тайм товарищеского матча с Катаром из-за расистских оскорблений в адрес своего игрока Майкла Боксолла. Об этом NZHerald рассказал представитель национальной команды.

«Майкл Боксолл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда договорилась не выходить на второй тайм», — сообщает источник.

После первого тайма счет был 1:0 в пользу Новой Зеландии. Единственный гол на счету Марко Стаменича.