Перед нами яркий пример того, как азербайджанскую общественность держат за людей, лишенных способности трезво оценивать совершенно очевидный факт зашкаливающего масштаба коррупции и, что особо важно, безнаказанности за преступление. О чем я? О том, что в Баку начался демонтаж надземного перехода, который строился на улице Кероглу Рагимова в Наримановском районе Баку.

Совершенно очевидно, что изначально была ясна нецелесообразность появления там надземного перехода. Ведь в шаговой доступности расположен наземный переход с «зеброй». Плюс, недавно там же был установлен светофор. Но, как видим, надземный мост был построен. Причем, зачастую его строительство велось ночью, словно авторы этого классического «распила бабла» старались скрыть в темноте свои черные махинации.

Но это только в мультфильмах и сказках мосты, читай надземные переходы, строятся за одну ночь, в реальной жизни возведение этого сооружения заняло немало времени. И все ответственные структуры делали вид, что ничего не замечают. Сейчас мы уже услышали комментарий от начальника Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Риада Гасымова. Сразу замечу, что лучше бы он промолчал.

«Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики некоторое время назад выявил факт несогласованного строительства надземного пешеходного перехода на улице Кероглу Рагимова в Наримановском районе города Баку. По факту строительства без получения соответствующего разрешения перехода, не учитывавшего архитектурный и эстетический облик этого района столицы и ведущегося без учета градостроительных норм, со стороны Госкомитета в целях пресечения дальнейших строительных работ в соответствующие структуры были направлены письменные обращения», — завил он 1news.az

И добавил, что Госкомитет призывает соблюдать все требования и нормы законодательства Азербайджанской Республики и обращает внимание на запрет на проведение строительных работ без получения соответствующего разрешения, а также благодарит общественность и представителей средств массовой информации за неравнодушие к вопросам строительства и городского планирования».

Молодец какой! Сказал, как отрезал!

Вот только нет ни одного имени, ни одного названия компании, которая возводила этот массивный мост. Нет имени того, кто предложил этот проект и кто его реализовал. Совершенно очевидно, что в нашей стране просто невозможно было бы возвести такое сооружение, как надземный переход, без наличия «крыши», давшей согласие на старт данного проекта. Но Р.Гасымов молчит, как партизан на допросе, делая вид, что Госкомитет внезапно прозрел.

А тем временем, речь идет о совершении ряда преступолений, за который предусмотрены конкретные наказания, согласно УК Азербайджана. К примеру, есть статья статья 222-1. Это — самовольное проведение строительных работ. «Самовольное строительство зданий и сооружений, изменение конструкции существующих сооружений, а также их перепланировка, осуществление работ по реконструкции с изменением функционального назначения данных сооружений без получения разрешения соответствующих органов исполнительной власти в установленном законодательством порядке, если это создает реальную угрозу жизни и здоровью людей», — говорится в УК АР.

Не было же получения разрешения соответствующих органов исполнительной власти в установленном законодательством порядке? Не было. Значит тот, кто себе такое позволил может быть привлечен к уголовной ответственности и осужден на исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Есть и статья 222-2 УК АР. «Ведение строительных или монтажных работ в охранных зонах без соответствующего разрешения». Там предполагается наказание исправительными работами на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Наконец, надземный переход, который строился на улице Кероглу Рагимова в Наримановском районе Баку, был возведен на средства из государственного бюджета. Соответственно, имеет смысл вспомнить про статью 308-1 «К АР. «Неиспользование по назначению средств государственного бюджета, целевых бюджетных фондов или внебюджетных государственных фондов». Наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с наложением штрафа в размере от восьми тысяч до десяти тысяч манатов, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Такая вот история. В которой есть преступление, но нет имени того, кто его совершил. Его не называет и Р.Гасымов. Нет и заявления Генеральной прокуратуры АР по этому поводу, хотя совершенно очевидно, что оно должно быть. Азербайджанскую общественность пытаются убедить в том, что надземный переход появился сам по себе, «по щучьему велению». Проще говоря, общественность держат за идиотов. А это — крайне ошибочный путь.