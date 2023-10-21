Шведы начали обсуждать преимущества перехода на евро после того, как шведская крона пережила беспрецедентное падение с прошлого года, сообщает Bloomberg.

Как заявил шведский экономист Ларс Калмфорс, в последнее время его просят проанализировать возможный переход с шведской кроны на единую европейскую валюту по шесть-семь раз в неделю, хотя до этого он не получал подобных просьб с 2010-го по 2022-й год.

Только одна партия в парламенте — либералы — настаивает на переходе на евро, пишет Bloomberg. Однако сторонники этой идеи вновь заявили о себе на фоне отказа Швеции от своей давней политики военного неприсоединения и стремления попасть в НАТО.

Эксперты отмечают, что ослабление кроны возникло из-за многолетней «мягкой политики центрального банка» королевства.

Евро используют в 20 из 27 стран Евросоюза. В начале 2000-х годов в Швеции состоялся референдум, по результатам которого страна не стала переходить на евро. Согласно результатам опроса шведской газеты Dagens Industri, 6 из 10 руководителей крупнейших шведских компаний заявили, что хотели бы, чтобы страна перешла на единую евровалюту.