Госкомстат выступил с отчетом о 4-процентной инфляции, однако местные аналитики с такими подсчетами не согласны.

Растущие цены остаются главной головной болью для населения, а центральным раздражающим фактором для экспертов – официальные данные об инфляции. Уж очень сильно расходятся цифры статистики с реальным положением дел на продовольственном рынке.

По сводкам Государственного комитета статистики, за январь-май этого года инфляция в Азербайджане составила 4,2%. При этом в мае цены на товары и услуги населению по сравнению с предыдущим месяцем остались в среднем неизменными. Продовольственные товары в годовом исчислении подорожали на 4,8%, непродовольственные товары – 3,8%, платные услуги населению – 3,4%. В мае ГКС зафиксировал снижение цен на продовольствие в среднем на 0,6%. Цены на непродовольственные товары выросли за месяц в среднем на 0,6%, услуги населению – 0,5%, информирует ведомство.

Не соответствующими реальности назвал эти цифры экономист Неймат Алиев. Согласно его подсчетам, подорожание на товарном рынке достигло 20%, на потребительском рынке фиксируется 16-процентный рост цен.

«Если такое подорожание продолжится, населению придется очень туго», — уверен экономист.

По свидетельству Алиева, на продовольственном и непродовольственном рынке Азербайджана только импортные товары подорожали более чем на 13%, поскольку оптовые цены на них за январь-апрель этого года выросли примерно на 27% (27: (100: 50) ≈13,5%, где «50» — доля импорта в процентах).

При этом цены на местные товары даже не взяли в расчет, а ведь они тоже дорожали на протяжении всего прошлого года. Если допустить, что величина роста цен в сегменте товаров местного производства достигает хотя бы 50% величины удорожания импорта, то мы имеем дело с 20-процентным удорожанием на общем товарном рынке. Отсюда следует, говорит аналитик, что подорожание на внутреннем потребительском рынке даже превысило 16%.

То, что данные Госкомстата по инфляции не отражают реальной ситуации, подтвердил в беседе с # экономист-аналитик Натиг Джафарли:

«К сожалению, в нашей стране нет альтернативных источников подсчета инфляции, — отметил он. — Но даже без этого видно, что данные Госкомстата политизированы и оторваны от реальности, а статистика по инфляции, уровню жизни населения, безработице и пр. необъективна. И это, конечно же, очень плохо. Ведь именно объективные статистические цифры позволяют правительству и специалистам эффективно реагировать на проблемы и принимать взвешенные решения».

По мнению эксперта, росту цен внутри страны способствует вызванное пандемией повышение мировых цен и подорожание регулируемых государством тарифов. Наконец, в стране отсутствует конкурентный рынок – производство и импорт продукции находятся в руках узкого круга лиц. В этой связи специалисты неоднократно указывали на «лепту» таможни, где средняя импортная пошлина достигает 40% от стоимости товара.

В свете всего этого пандемия коронавируса взвинтила цены на ключевые продукты потребительской корзины населения в мире. При этом понятно, что наша зависимая от импорта страна не может оставаться в стороне от этих процессов. По данным Организации Объединенных Наций, глобальный индекс цен на продовольствие повысился на 39,7%. Темпы роста — самые быстрые за последние 10 лет.

Так, в мире выросла цена на масло, сахар, крупы, молочные продукты и мясо. Причиной этому стала пандемия: поставщики пострадали от перебоев в производстве, работе наемных работников и транспорта. В начале мая в ООН заявляли, что показатели мировых цен на продукты питания продолжают расти все последние 11 месяцев, и в апреле достигли своего 7-летнего максимума. Сейчас цены растут уже 12 месяцев — это самый большой показатель еще с сентября 2011 года.