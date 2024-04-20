Соединенные Штаты согласились вывести из Нигера свой воинский контингент.

Об этом сообщил в соцсети X журналист газеты The Washington Post Джон Хадсон.

Во время встречи с премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл «принял его требование о выводе американских войск из западноафриканской страны». По словам журналиста, этот шаг, «против которого долгое время выступали США, изменит готовность» американских сил к проведению контртеррористических операций в Западной Африке.

«Премьер-министр попросил нас вывести американские войска из страны, и мы согласились на это», — приводит журналист слова высокопоставленного представителя американского внешнеполитического ведомства.

Агентство Reuters, в свою очередь, отмечает со ссылкой на источник, что в ближайшие дни состоятся консультации на тему того, как именно будет осуществляться вывод ВС США из страны.