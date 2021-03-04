Непривитым въезд воспрещен: будут ли выдавать гражданам COVID-паспорта?

Из-за пандемии коронавируса многие уже почти год не могут посетить своих родных, живущих в других странах, совершать деловые поездки, просто путешествовать. Есть надежда, что в этом году международный туризм возобновится, но в некоторые места без вакцинации будет въезд заказан. Так, власти Саудовской Аравии объявили, что в хадже в Мекке и Медине смогут принять участие только вакцинированные паломники. В некоторых странах сертификат, подтверждающий вакцинацию, освобождает от карантина.

В таких условиях вопрос о внедрении COVID-паспортов вакцинированных становится актуальным. В ЕС планируется, что общеевропейский электронный сертификат о вакцинации появится к лету этого года – как раз к сезону отпусков. Что касается туристов из третьих стран, то и к ним могут применяться единые требования.

В Азербайджане о необходимости COVID-паспортов говорят еще с прошлого года, но никакой конкретики пока нет. В Минздраве отмечают, что пока все находится на стадии обсуждения. сейчас государство бесплатно вакцинирует граждан в возрасте 50+. Что касается возможности вакцинации тех, кому вакцинация будет нужна для въезда в ту или иную страну, но они пока не попадают в списки вакцинируемых, то этими вопросами, как сказали в данной структуре, должен заниматься Оперативный штаб при Кабинете министров. Но связаться со штабом на момент написания материала не удалось.

Главврач поликлиники №8 Тамилла Керимова, член Азербайджанского отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи в беседе с # отметила, что сейчас COVID — паспортов нет нигде, потому в их внедрении на данный момент нет необходимости. Пока отсутствует законодательная база в этом вопросе, есть только домыслы, слухи, предположения.

«Сейчас гражданам, прошедшим вакцинацию и ревакцинацию, выдается справка, заверенная печатью. Если в будущем возникнет необходимость в получении COVID-паспорта, они смогут получить его на основании этой справки. Но эта справка, по сути, равносильна COVID- паспорту. В ней указывается дата, серия вакцины. И наверняка будет все больше стран, которые разрешат въезд на их территорию с подобными справками. Во многие страны сейчас можно въехать, предъявив ПЦР-тест», –сказала Керимова.

Депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев заявил #, что не считает внедрение COVID-паспортов необходимым, так как достаточно справки о двух вакцинациях. Она в некоторых странах требуется.

Некоторые уверены, что внедрение COVID-паспортов будет означать нарушение прав человека. Об этом заявил недавно и глава МИД РФ Сергей Лавров, раскритиковав идею создания таких документов.

Глава Правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов сказал #, что в Азербайджане (и не только) существует достаточно сильный COVID-скептицизм, связанный с недостатком информации и о вирусе, и о способах эффективного предохранения от него.

«В частности, заявления медиков о том, что переболевшие коронавирусом не приобретают достаточного иммунитета против него, могут снова заболеть и даже должны вакцинироваться, как и остальные — нонсенс, учитывая, что вакцинирование предполагает именно заражение ослабленной формой вируса, а через это переболевшие им уже прошли, выработав антитела.

Естественно, что все это не способствует доверию ни к вакцине, ни к врачам. И, будучи формально добровольным, процесс вакцинации затянется надолго. Поэтому его незатейливым образом стимулируют», – говорит правозащитник.

По его словам, если COVID-паспорт был бы нужен лишь для выхода из дома за покупками, большой проблемы бы это не составило. Хватило бы и справки с печатью или QR-кода в смартфоне. Но если речь идет о свободе перемещения вне границ страны, то встает ряд логичных вопросов. Например, о единой форме такого паспорта, наподобие того документа, который утвержден ООН для прививок от других болезней («желтый паспорт», названный так потому, что вначале свидетельствовал о прививке от желтой лихорадки). При этом надо решить, будет ли этот документ электронным или бумажным. И если электронным, то следует разработать программное обеспечение, создать по единому стандарту национальные базы данных, обеспечить их взаимосвязь и т.д. А такого пока не наблюдается, и все страны изобретают собственные велосипеды.

Далее, по мнению Зейналова, не исключено, что конкуренция производителей вакцин приведет к лоббированию паспортов, основанных на вакцинировании той или иной вакциной. Китайская вакцина, например, имеет эффективность 79-86% (американская — более 90%). Это означает, что вакцинированный азербайджанец, приехав в страну с пандемией, может в 14-21% случаев все равно заразиться от местных жителей. Или, наоборот, заразить их: специалисты считают, что прививка от коронавируса не исключает, что этот человек не может быть его носителем. При этом еще более опасным его распространителем, потому что считает себя безопасным для окружающих.

Все эти вопросы задают не только в Азербайджане, но и во всем мире, и они требуют ясного и убедительного ответа специалистов. Иначе кампания по вакцинированию будет выглядеть как забота в первую очередь о прибылях фармацевтов, а не о здоровье людей.

Правозащитник подчеркнул, что не все люди попадут в списки вакцинируемых из-за противопоказаний. Нельзя вакцинироваться, например, онкологическим больным, беременным, кормящим, детям, людям с аллергией на какой-то компонент вакцины или вакцинированным от другой болезни менее 30 дней назад.

Инструкция к российской вакцине, как подчеркивает эксперт, предупреждает, что ее нельзя прививать даже тем, кто планирует зачать ребенка в следующие 3 месяца (причем и мужчинам, и женщинам). И что необходимо быть осторожным при назначении вакцины людям с хроническими заболеваниями печени и почек, выраженными нарушениями эндокринной системы, тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсией, при инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме, диабете, экземе, метаболическом синдроме. Больных острыми заболеваниями (в том числе не инфекционными) можно прививать лишь через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии…

«Я процитировал инструкцию к российской вакцине «Спутник V» лишь потому, что она опубликована, в отличие от инструкции к китайской вакцине, которой уже привили десятки тысяч граждан Азербайджана. Отсутствие публикаций инструкции к вакцине — согласитесь, тоже интересный штрих к общей картине…

Но предположим, что список противопоказаний у китайского препарата такой же, как и у российского. А теперь, – говорит правозащитник, – подсчитаем, сколько у нас в стране миллионов детей до 18 лет и больных всеми этими болезнями. И что, всех их лишат свободы передвижения? Как бы в таком случае не пришлось столкнуться с жалобами в ЕСПЧ: с учетом того, что обязательная вакцинация не предусмотрена законом, а применяемая вакцина этим людям противопоказана, оговорка о возможности ограничения свободы передвижения для охраны общественного здоровья (статья 2-3 Протокола №4 к Европейской Конвенции по правам человека), на мой взгляд, будет выглядеть неубедительно».