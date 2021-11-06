О том, что молодежи сложно трудоустроится, говорят и пишут много, и это действительно так. Выпускники вузов и колледжей сетуют на то, что работодатели ждут от них многолетнего опыта работы, предъявляют большой список требований, а условия труда и зарплату при этом предлагают не лучшие. Но и работодатели нередко недовольны тем, что может предложить им рынок труда, так как грамотных сотрудников найти сейчас очень сложно.

С ними согласен и вице-президент Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов. Недавно Федерация провела мероприятия на темы «Конкурентоспособность уровня образования на рынке труда» и «Аспекты уровня образования молодежи на рынке труда» для студентов второго курса одного из вузов и колледжей.

«Молодежь учится для того, чтобы по окончании учебы найти свое место на рынке труда, заняться достойным трудом. Но одного диплома для этого недостаточно. Важно, чтобы уровень их знаний был конкурентоспособен. Сейчас Советский Союз многие ругают, но он давал бесплатное образование, уровень которого был намного выше, чем сейчас. В наши дни уровень образования крайне низок. Что творится в сфере образовании? Ничего хорошего, и это еще раз продемонстрировали проведенные нами мероприятия», – говорит Исмаилов.

На одном из них присутствовало около 40 студентов, на втором около 30. На вопрос, кто из них знает компьютерные программы, положительно ответил только один человек, и это, как считает представитель Федерации, просто катастрофа. Нужно предпринять меры для создания дополнительных мер по обучению информационным технологиям во всех учебных заведениях.

На вопрос, кто знает другие языки, помимо азербайджанского, трое студентов вуза ответили, что владеют еще русским языком.

«А ведь умение работать на компьютере и знание иностранных языков сейчас одни из основных требований на рынке труда. Через два года студенты окончат свою учебу и отправятся на поиски работы, но непонятно, неужели они рассчитывают на то, что найдут хорошую работу, не обладая необходимыми в современном мире знаниями? В наше время новые технологии появляются очень быстро и нужно постоянно учиться. Более того, многие студенты не могут или не хотят высказывать свою точку зрения, свои мысли по тому или иному вопросу. Спрашиваю, могут ли они что-то сказать по поводу озвученной мной оценки ситуации? Все промолчали. Как же молодежь будет вступать в трудовую жизнь, если не может даже определить свою роль в трудовом обществе?», – задается вопросом эксперт.

По его словам, несоответствие уровня знаний требованиям рынка труда – одна из причин, по которой обладатели дипломов о высшем и профессионально-техническом образовании зачастую не могут устроиться на ту работу, на которую рассчитывают.

«Почему бы вместо такой учебы, не получить профессию, скажем, сварщика, мастера по телекоммуникациям, установке отопительной системы и т.д.? В них есть потребность, они неплохо зарабатывают, но немногие сейчас хотят идти на такую работу», – подчеркивает Исмаилов.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов в свою очередь отметил, что проблема несоответствия уровня вчерашних студентов требованиям работодателей существует. Основная трудность для тех, кто только окончил вуз или колледж, в отсутствии опыта.

«Их нередко или не берут на работу вовсе или предварительно посылают на курсы. С одной стороны можно понять работодателей, которые хотят, чтобы у работника была практика за плечами, с другой стороны — откуда она у него, если он только окончил учебу. В советский период, например, студенты педагогических институтов на четвертом курсе проходили практику и ей отдавали где-то половину времени учебного процесса. Студент уже был готовым учителем. По подобной схеме все происходило и в других высших учебных заведениях. Кто-то проходил практику на заводе, кто-то на фабрике. Долгое время после распада СССР это было утеряно, но в последнее время эта практика возрождается, что радует», – сказал Исрафилов.

Что касается иностранных языков и компьютерных программ, то он также подчеркнул, что это требование времени. Но то, что на вступительных экзаменах в вузы по 1 группе специальностей собираются ввести предмет «Информатика», вызвало неоднозначную реакцию. Кто-то уверен, что информатика является настолько важным предметом, что его надо включать во всех группах в число экзаменов. Другие считают, что это неправильный подход, и для многих профессий она не важна. Говоря об иностранных языках, эксперт отметил, что некоторые считают, что изучать русский язык в Азербайджане нет необходимости. Но это не так, на нашем рынке труда часто от претендующих на ту или иную вакансию ждут знания этого языка. Должна быть согласованность между рынком труда и учебными заведениями.