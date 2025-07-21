Ирландский лоукостер Ryanair повысит своим сотрудникам вознаграждение за выявление багажа, не соответствующего требованиям. Об этом заявил глава компании Майкл О’Лири.

В настоящее время сотрудники Ryanair получают около €1,5 за каждое выявление негабаритной ручной клади, передает rbc.ru.

Если багаж не соответствует нормам провоза, то его не возьмут в самолет, пока пассажир не заплатит, отметил О’Лири. Он выразил уверенность, что вознаграждение сотрудников за недопуск людей с перевесом багажа — один из немногих способов получить оплату от пассажиров. Самый дешевый билет авиакомпании позволяет взять на борт сумку размером не более 40×20×25 сантиметров.