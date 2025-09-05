Tesla предложила своему гендиректору компенсационный пакет, который при достижения ряда конкретных целей в течение ближайшего десятилетия может обеспечить ему состояние в $1 трлн. Беспрецедентный шаг, похоже, предпринят с целью стимулировать Маска снова заняться бизнесом. В последний год его интересы вышли далеко за пределы четырех компаний, которыми он руководит: Маск ударился в политику и решил создать партию после того, как его выгнали из Белого дома.

Чтобы получить обещанное вознаграждение, Маску придется уделять много времени работе в Tesla, чей бизнес продолжает страдать из-за его прошлой политической активности и ужесточения конкуренции, прежде всего со стороны китайских производителей электромобилей. Пакет мер был разработан для того, чтобы увязать достижение «исключительной акционерной стоимости [компании] в долгосрочной перспективе со стимулами, которые обеспечат максимальную эффективность деятельности нашего лидера-визионера», написала председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм в письме акционерам, которым предстоит одобрить это предложение. «Удержание и стимулирование Илона» Денхолм назвала «фундаментально необходимым фактором для того, чтобы Tesla… стала самой дорогой компанией в истории».

Совет директоров Tesla поставил ряд амбициозных целей, в том числе развитие бизнеса самоуправляемых такси, которые компания только в июне начала тестировать в реальных условиях, и достижение рыночной капитализации в $8,5 трлн. В этом случае Маск получит 12% акций компании, что составит чуть более $1 трлн. Вместе с имеющимися у него акциями его доля достигнет 25%, отмечает Bloomberg; ранее Маск заявлял, что хотел бы контролировать пакет такого размера.

Обеспечить цель по капитализации будет непросто. В конце прошлого года она достигала $1,5 трлн, а сейчас составляет менее $1,1 трлн. Самая дорогая на сегодня компания в мире, производитель чипов Nvidia, стоит около $4 трлн. Помимо Tesla у Маска есть еще три компании – xAI, Neuralink и Boring. Кроме того, в начале июля он объявил о намерении основать собственную политическую партию. Правда, процесс ее создания притормозился из-за стремления Маска уделить основное внимание бизнесу и нежелания вступать в конфликт с влиятельными членами республиканской партии, у которой его объединение неизбежно отнимет голоса избирателей.

Бизнес Tesla испытывает серьезные проблемы. Продажи во II квартале упали почти на 14% по сравнению с тем же периодом 2024 года, выручка сократилась на 12% до $22,5 млрд (что стало самым значительным падением более чем за десятилетие), чистая прибыль – на 16% до $1,17 млрд. Результаты первых двух кварталов этого года стали худшими за много лет. В конце прошлого года Tesla уступила первое место в мире по продажам электромобилей китайской BYD.