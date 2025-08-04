Tesla назначила основателю и генеральному директору компании Илону Маску очередное вознаграждение: она одобрила передачу ему 96 млн акций, стоимость которых по нынешним ценам превышает $29 млрд.

Компания объяснила это в письме акционерам стремлением к тому, чтобы «энергия Илона была сфокусирована на Tesla», а также тем, что господин Маск «не получал значимых вознаграждений в последние восемь лет», передает kommersant.ru.

Илон Маск — крупнейший индивидуальный акционер Tesla с долей в 13%. В 2018 году Tesla заключила с ним соглашение, в соответствии с которым он должен получать по 1% акций Tesla за каждые $50 млрд рыночной капитализации компании, начиная с момента, когда ее стоимость достигла $100 млрд. Однако в 2024 году суд штата Делавэр заблокировал выплату столь щедрого бонуса господину Маску — тогда эта доля на основании цены акций компании оценивалась в $55,8 млрд. Суд счел сумму «невообразимой» и заявил, что выплачивать ее господину Маску было бы несправедливо по отношению к прочим акционерам Tesla.

Сейчас назначение огромного вознаграждения господину Маску может вызвать даже больше вопросов, чем в 2024-м. С начала года акции Tesla упали на 25%. Это связано как с политической деятельностью и высказываниями Илона Маска, вызвавшими недовольство многих покупателей и инвесторов, так и с устареванием модельного ряда компании, а также усилением конкуренции с китайскими производителями. Прибыль компании не росла с третьего квартала 2024-го. Во втором квартале текущего года ее выручка упала на 12%, а чистая прибыль — на 16%.