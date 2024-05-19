В Баку около 50 тыс. учащихся VI классов государственных общеобразовательных учреждений приняли участие в мониторинге знаний.

Мониторинг был проведен среди учащихся азербайджанского и русского секторов в 91 экзаменационном центре.

В течение 150 минут учащимся были представлены 25 закрытых вопросов по языку обучения, 25 закрытых вопросов по естественным наукам, 20 закрытых и 5 открытых вопросов по математике.

Цель проведения мониторинга заключается в улучшении успеваемости учащихся, определении уровня их знаний и умений по соответствующим стандартам, принятии мер по повышению качества образования.

Результат мониторинга не влияет на итоговые оценки учащихся, а также на их перевод из класса в класс.

Напомним, что 18 мая аналогичные мониторинги были проведены для учащихся IV классов. В мониторинге знаний учащихся IV и VI классов, проведенных 18-19 мая, по всей стране приняли участие около 300 тыс. школьников. (report)