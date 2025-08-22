Власти США приостановили выдачу рабочих виз иностранцам, которые намерены работать в стране дальнобойщиками и водителями коммерческих грузовиков. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы немедленно приостанавливаем выдачу рабочих виз водителям коммерческих грузовиков. Растущее число иностранных водителей, которые управляют большими тягачами с прицепами на дорогах США, ставит под угрозу жизни американцев», — написал Рубио в X.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, большое число иностранных водителей «лишает американских дальнобойщиков средств к существованию».

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу после инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Президент заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.