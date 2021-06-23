В Бакинском музее современного искусства открылась выставка заслуженного художника Азербайджана Сабины Шихлинской.

Проект под названием «Сблизи» воспевает труд нефтяников и их героическую самоотверженность своей профессии.

«Этот проект имеет долгую историю, я работаю над ним уже два года, выиграв грант. Моей задачей было показать труд тех людей, которые способствуют ежедневному человеческому прогрессу – труд работников нефтяной сферы. Героизм по определению — это когда кто- то занимается некой деятельностью, зная, что в ней есть риск для жизни. Нефтяники, которые проводят свое время в добыче нефти на платформах, однозначно рискуют жизнью. Да, конечно, сегодняшние риски в нефтяной и газодобывающей промышленности не такие, какими были лет сто назад, но, тем не менее, эта профессия считается одной из самых героических»,- раскрывает свою идею Сабина Шихлинская.

В интервью # она рассказала, что проект поддержали Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству SDC в сотрудничестве с Goethe Zentrum в Баку, посольства Латвии и Швеции, а также организацией Platform ART.

Церемонию открытия выставки посетили дипломаты и представители различных организаций. Открывая экспозицию, директор музея Хайям Абдинов отметил, что Сабина Шихлинская создала монументальные картины и интересные видео и звуковые инсталляции.

Представленный проект выполнен в жанре тотальная инсталляция.

«Это когда на выставке нет единой картины, а зритель становится частью экспозиции», — поясняет художник.

Условно выставку можно разделить на 4 части, хотя сама Сабина Шихлинская против такого разделения. В первом зале представлены живописные работы -7 монументальных полотен с изображением нефтяников.

«Их образы у меня получились демонстративно героические, не такие суровые, как у Таира Салахова. Красивые герои, я влюблена во всех семерых», — улыбаясь, делится С.Шихлинская своими эмоциями с корреспондентом #.

В трех других залах размещены аудио и видео инсталляции. Одна из них посвящена памяти нефтяников, погибших при исполнении профессионального долга. Автор признается, что эмоционально ей было очень тяжело находиться на платформе с бушующим ветром, потому что в этот миг в ее голове проносились мысли, навеянные словами родственников трагически погибших нефтяников. Эта инсталляция создана на основе реальной беседы с родственниками погибших.

Посол Швейцарии в Азербайджане Муриэль Пеневейре, посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс и посол Швеции в Азербайджане Кристиан Камил в своих выступлениях отметили значимость проекта Сабины Шихлинской, подчеркнули ее особое видение в искусстве и индивидуальный взгляд на актуальные темы.

Посол Швеции, ко всему прочему, напомнил гостям о вкладе братьев Нобелей в развитие нефтепромышленности Азербайджана, а также отметил особую атмосферу Музея современного искусства, где демонстрируются уникальные произведения, причислив музей к одной из главных изюминок азербайджанской столицы.

Сабина Шихлинская также рассказала #, что в рамках выставки, которая продлится до 27 июля, будут организованы различные дискуссии и обсуждения. Во время одной из таких публичных программ состоится прямой эфир с художниками Сахалина, работающими с темой энергоресурсов и газа.