Ко дню рождения Верховного Главнокомандующего и Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева творческая команда Бахрама Багирзаде подготовила книгу «Ханкенди».

Благодаря нашему Верховному Главнокомандующему, который своей стальной волей сплотил народ и железным кулаком выбил врагов с азербайджанской земли, сегодня мы видим возрождение Карабаха! Граждане Азербайджана никогда не забудут воинский подвиг нашей героической армии, которую все эти судьбоносные дни вёл к победе наш Верховный!.

Благодаря книге «Ханкенди» наши дети познакомятся с историей этого красивейшего города Азербайджана, узнают о самых интересных его достопримечательностях и людях, которые там родились и выросли. Совсем скоро город откроет новую страницу своей жизни, поэтому так важно, чтобы уже сегодня его будущие маленькие жители узнали как можно больше о своём родном городе. В Ханкенди откроются университеты, по улицам побегут новые трамваи, появятся новые здания и старинный азербайджанский город после долгих лет горя услышит родные голоса и звонкий детский смех!

Через пять лет мы увидим новые дома и административные центры, новые школы и клиники, парки и музеи, театры и спортивные комплексы, которые построит наш глубокоуважаемый Президент со своей армией единомышленников. И я, как издатель, обязательно издам вторую часть книги «Ханкенди» с новыми иллюстрациями, которые расскажут будущему поколению о блестящем возрождении Ханкенди!

С днём рождения, Президент Победы! Спасибо вам за ваш титанический труд! От всего сердца желаю вам, чтобы вы смогли претворить в жизнь все ваши идеи и планы!

С уважением, Бахрам Багирзаде, заслуженный артист Азербайджана, издатель