Как демократическая Армения развивает туризм по принципу «дешёвый билет — дорогие приключения», а пассажиру иногда приходится доказывать не только своё право на перелёт, но и право задать вопрос

У Армении, как известно, большие туристические амбиции. Страна хочет привлекать гостей, развивать международные связи, открывать новые маршруты и показывать миру гостеприимство, которым так гордятся её жители. Но у всякой национальной туристической стратегии есть один маленький секрет: турист должен сначала добраться до места назначения. И вот здесь на сцену выходит FlyOne Armenia — авиакомпания, вокруг которой пассажирские впечатления порой оказываются настолько насыщенными, что обычный перелёт превращается в самостоятельный жанр приключенческой литературы. Причём приключения начинаются ещё до того, как человек успевает увидеть достопримечательности.

Судя по рассказу пассажира в распространяемом видео, люди летели из Еревана в Краснодар, провели около получаса или сорока минут в воздухе, после чего самолёт развернули и отправили обратно. По словам автора обращения, пассажирам объяснили, что аэропорт Краснодара закрыт, однако он утверждает, что в тот же период туда прилетел самолёт другой авиакомпании. Он также заявляет, что письменных объяснений добиться не удалось, а после попыток защитить интересы других пассажиров услышал от сотрудницы, что его внесли в чёрный список. Все эти обстоятельства требуют независимой проверки, включая сведения о конкретных рейсах, времени их выполнения и официальном статусе аэропорта. Но даже без окончательных выводов история поднимает вполне законный вопрос: почему пассажир, заплативший за услугу, иногда вынужден буквально выпрашивать письменное объяснение того, что с этой услугой произошло?

Впрочем, у современной авиации есть замечательная способность превращать географию в философию. Человек покупает билет из Еревана в Краснодар, рассчитывает оказаться в Краснодаре, а в результате получает экскурсию над облаками с возвращением в исходную точку. Формально он летал. Эмоционально — пережил путешествие. Экономически — возможно, потратил деньги. Туристически — познакомился с армянским гостеприимством на расстоянии нескольких тысяч метров от земли. Остаётся только добавить к билету сувенирную открытку: «Я почти был в Краснодаре, но судьба решила, что мне рано».

Разумеется, ни одна авиакомпания не может гарантировать посадку в аэропорту при любых обстоятельствах. Погода, ограничения воздушного пространства, военные риски и решения авиационных властей действительно способны сорвать рейс. Было бы неправильно объявлять обманом каждый разворот самолёта или каждую отмену. Но именно поэтому и существуют официальные уведомления, сведения о статусе рейса, письменные ответы и процедуры возврата денег. Когда причина понятна и подтверждена, её можно объяснить. Когда пассажиру вместо документа предлагают разговор на повышенных тонах, подозрения начинают расти быстрее, чем стоимость нового билета на завтра.

И самое интересное заключается в том, что проблемы вокруг FlyOne Armenia возникли не вчера и не только в этом видео. Армянское расследовательское издание Hetq ещё в июле 2022 года опубликовало материал о пассажирах, которые жаловались на переносы рейсов, отсутствие своевременных уведомлений и задержки возврата денег. В статье приводились конкретные истории людей, которым после несостоявшихся перелётов приходилось приобретать билеты других перевозчиков и самостоятельно добиваться возврата средств. Разумеется, публикация не доказывает автоматически каждую претензию к компании сегодня, но показывает, что вопросы к организации перевозок и обслуживанию пассажиров обсуждались публично задолго до нынешнего скандала.

В июле 2023 года Hetq вернулся к этой теме уже с материалом о том, что увеличение числа жалоб на FlyOne Armenia заставило Комитет гражданской авиации Армении задуматься о возможных законодательных решениях. Издание писало о повторяющихся жалобах на задержки, переносы и отмены рейсов, а также на сложности с возвратом денег и получением ответов. Это не равнозначно утверждению, что все обвинения пассажиров были доказаны, но сам факт общественной дискуссии и внимания к проблеме со стороны журналистов и авиационного регулятора вполне документирован. И тут возникает вопрос: если подобные претензии звучат годами, почему пассажирская сторона всё ещё вынуждена так настойчиво требовать элементарной ясности?

Получается почти идеальная рекламная формула: билет стоит дешевле, зато впечатлений хватает на всю жизнь. Другие авиакомпании доставляют пассажира из пункта А в пункт Б, а тут клиенту могут достаться дополнительные занятия по авиационной логистике, международному праву, психологии общения с представителями службы поддержки и самостоятельному расследованию причин отмены рейса. Если повезёт, в комплект входит знакомство с процедурой возврата денег. Если не повезёт — ещё и необходимость покупать новый билет по уже совсем другой цене. Конечно, это сатирическое описание возможного опыта, а не доказательство того, что компания намеренно организует срывы рейсов ради повторной продажи билетов. Для такого серьёзного обвинения понадобились бы документы о продажах, отменах, возвратах и финансовых операциях. Но именно авиакомпания, располагающая этими данными, могла бы развеять подозрения открытым и убедительным объяснением.

Отдельного внимания заслуживает история с предполагаемым «чёрным списком». На официальном сайте FlyOne опубликованы общие условия перевозки FlyOne Armenia. В них действительно предусмотрен список лиц, которым перевозчик может отказать в перевозке на определённый период. Однако правила не дают компании неограниченного права включать туда любого недовольного клиента: в документе перечислены основания, связанные, например, с угрозами, оскорблениями, опасным поведением или нарушением требований безопасности. Указано также, что решение должно приниматься добросовестно, иметь документированные основания и сопровождаться письменным уведомлением с указанием периода ограничения.

Вот здесь и начинается юридическая часть комедии. Если пассажир действительно был включён в такой список лишь потому, что просил объяснить причины произошедшего и выступал в защиту других путешественников, это вызвало бы серьёзные вопросы. Но если компания считает, что имело место нарушение её правил, она должна назвать конкретное основание, указать обстоятельства и предоставить предусмотренное документом уведомление. Сам пассажир, в свою очередь, должен иметь возможность оспорить решение. В цивилизованной авиации чёрный список — не инструмент мести за неудобные вопросы, а мера, связанная с безопасностью и определёнными нарушениями. Иначе получится замечательная система: билет разрешает вам лететь, пока вы довольны, а как только вы задаёте вопрос, билет внезапно превращается в политическую декларацию.

Ещё выразительнее выглядит контраст с европейскими амбициями Армении. Европейский парламент действительно рассматривает вопросы демократической устойчивости страны, защиты институтов и проведения выборов. Но было бы некорректно утверждать, будто он обязан включать в каждый политический доклад отдельную историю о конкретной авиакомпании. Права авиапассажиров, авиационная безопасность и демократические институты — связанные, но всё-таки разные направления. При этом европейская модель защиты пассажиров строится на простом принципе: при отмене рейса человек должен получить понятную информацию о своих возможностях, включая возврат средств или альтернативный маршрут, если применимые правила предоставляют ему такое право. Поэтому вопрос не в том, почему европейские политики не обсуждают каждую жалобу на пресс-конференции, а в том, насколько эффективно национальные органы защищают потребителя на практике.

И в этом смысле особенно показателен ещё один факт: в августе 2026 года организация HAP сообщила о предложенной в Армении новой системе защиты авиапассажиров, предусматривающей компенсации в определённых случаях отмены рейсов, задержек и отказа в посадке, а также обязанности перевозчиков по информированию пассажиров и рассмотрению жалоб. Согласно опубликованному сообщению, вступление новых правил в силу запланировано на 1 июля 2027 года. Это не доказательство вины FlyOne Armenia в нынешнем эпизоде, но признание того, что защита пассажирских прав нуждается в более чётком регулировании. Получается, пока туристическая реклама обещает открытые горизонты, законодательству ещё предстоит выстроить достаточно надёжный маршрут между оплатой билета и реальным исполнением обязательств перевозчика.

А что касается просьбы удалить видео, если она действительно поступала, здесь всё зависит от обстоятельств и формулировок. У компании может быть законный повод возражать против публикации определённых персональных данных, недостоверных обвинений или материалов, затрагивающих права других людей. Но сама по себе критика качества услуги не превращается в преступление только потому, что она неудобна. Если пассажир сообщает о своём опыте, показывает документы и просит письменное объяснение, самый разумный ответ перевозчика — не борьба с репутационным ущербом любой ценой, а публикация проверяемой информации: что случилось с рейсом, какое решение приняли авиационные власти, какие варианты предложили пассажирам и на каком основании было принято решение о возможном ограничении перевозки конкретного человека.

В конце концов, туризм развивается не только благодаря красивым фотографиям Еревана, древним монастырям, ресторанам и рекламным слоганам о гостеприимстве. Он развивается благодаря доверию. Турист должен быть уверен, что его билет означает не лотерею с неизвестными правилами, а договорённость, которую перевозчик будет добросовестно исполнять. И если FlyOne Armenia действительно хочет укреплять репутацию Армении как привлекательного направления, ей стоило бы сделать одну простую вещь: отвечать на претензии так же оперативно, как продаются билеты. Потому что самый дорогой билет — не тот, который стоит втрое дороже на следующий день, а тот, после которого человек решает больше никогда не летать этой авиакомпанией и рассказывает об этом всем знакомым.

А пока можно предложить новый туристический слоган — исключительно в жанре сатиры: «Армения ждёт вас! А вот прилетите ли вы туда, когда именно и получите ли объяснение — зависит от обстоятельств». Для страны, которая хочет выглядеть современной европейской демократией, это, конечно, не лучший рекламный плакат. Ведь настоящая демократия проверяется не только на выборах, в парламентских дебатах и международных докладах. Иногда она начинается с гораздо более прозаического момента: человек стоит у стойки авиакомпании и спокойно спрашивает, почему его самолёт не долетел до пункта назначения. И получает не угрозу, не раздражение и не загадочное обещание чёрного списка, а ясный, письменный и юридически обоснованный ответ.

Автор

Агиль Гахраманов