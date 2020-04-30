Не в породе дело: импорт племенного скота не поможет отечественному животноводству

На сельское хозяйство в нашей стране возлагаются большие надежды. Но судя по тому, что Азербайджан не может себя обеспечить большей частью сельхозпродукции, пока эти надежды не оправдываются.

С целью развития данного сектора фермерам предоставляются государственные субсидии на приобретение племенного скота в размере 60%. 25% фермер оплачивает в виде предоплаты, а оставшиеся — банки оформляют в виде кредита.

При этом в Министерстве сельского хозяйства отмечают интерес отечественных фермеров к ввозу из зарубежных стран сельскохозяйственных животных продуктивных пород.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов заявил #, что племенной скот завозят в Азербайджан из других стран уже лет 5-6, однако никаких изменений к лучшему в животноводстве так и не видно.

«Ничего не изменится, даже если скот будет закуплен и роздан государством фермерам бесплатно. Не стоит ожидать прорыва в животноводстве даже при наличии самых лучших пород, если нет достаточной и качественной кормовой базы, нет соответствующих стандартов ухода за сельскохозяйственными животными. Ветеринарная служба в республике находится не на должном уровне, нет селекции, как в развитых странах, недостаточно специалистов. Нужно проведение комплексных мероприятий, чтобы добиться успеха», – говорит он.

Магеррамов привел в качестве сравнения пример с автомобильной промышленностью – в Азербайджане собирают машины, но все детали привозят из-за границы, в итоге производство получается дорогим. То же и в животноводстве — животных привозят из других стран, лекарства тоже, и даже корма, вплоть до сена. Как в таких условиях можно говорить о конкурентоспособной продукции? Сами фермеры признают, что производство молока обходится дорого.

И тем не менее, многие отечественные фермеры считают, что достаточно приобрести импортную корову или овцу, и все у них пойдет как по маслу — будут и большие удои, и высокий привес мяса.

Кстати, недавно в страну завезли из Европы чистокровных овец породы лакон. Ранее были импортированы козы из Франции.

«Какой смысл импортировать животных, если для них не созданы те же условия, что и в стране, откуда они завезены? Скажем, в Израиле коровы могут давать 12 тонн молока, у нас же производительность упадет процентов на 70. Эти животные, выведенные в другом государстве, – подчеркивает эксперт, – приспособлены для жизни там, а не в Азербайджане».

Сама по себе порода, по его словам, мало что дает. Если о местных породах заботиться надлежащим образом, результат будет не хуже. Почему бы не заниматься селекцией у себя в стране? В этом случае достаточно завезти 10 -15 животных вместо нескольких сот.

Но заинтересованные в присваивании бюджетных денег люди, как говорит специалист, выступают с инициативой завоза все большего числа коров, коз, овец.

Магеррамов уверен, что в Азербайджане уже и нет необходимости в привозе породистого скота, его и так достаточно. Раньше его было около 50%, в последние годы завезли еще около 40 тысяч коров. Если еще посчитать приплод этих животных за несколько лет, то получится, что в республике 300-400 тысяч таких животных.

Отметим, что субсидии от государства фермеры получают не только на покупку племенного скота, но и сельхозтехники – 40% от стоимости. Фермер вносит предоплату в размере 20%, остальные 40% ему выдаются в виде банковского кредита.

По словам эксперта, было бы куда лучше, если бы ее привозили в Азербайджан сами производители. Такая система действует, например, в Прибалтике.

Он убежден, что если бы в столице и в регионах открыли свои представительства заводы Беларуси, России, Китая, Европы, выпускающие сельхозтехнику, то фермеры могли бы сами выбирать то, что им интересно. В случае, когда завод сам будет реализовывать продукцию фермерам, он будет нести прямую ответственность перед ними. Выбор будет большой, качество высокое, цены нормальные. Сейчас же что заказчик, то есть монополист, от него требует, то он и выполняет.

«У нас сельхозтехнику и запчасти к ней доставляют определенные компании, приближенные к влиятельным людям, и хорошо на этом навариваются. Монополисты сами договариваются с заводами, зная, что так они получат большой процент прибыли. При этом они зачастую выбирают технику из дешевых, а значит худшего качества, материалов».

Фермер, по словам Магеррамова, приобретает через посредника якобы дешевую технику, ему дают хорошую скидку, а на деле она ему обходится дороже, чем, если бы он покупал ее сам.

Эксперт рассказал, что и с покупкой удобрений дела обстоят не лучшим образом. Так, была ситуация, когда посредники закупили по низкой цене в России минеральные удобрения, которые оказались некачественными. Вместо 38%, в них было всего 18% действующего вещества. Фермерам эти удобрения были реализованы по высокой цене. Те их приобрели, потратив немалые средства, применили в хозяйствах, и не получили желаемого результата.