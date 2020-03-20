Не до обновок: магазины непродовольственных товаров ждут сложные времена

В условиях угрозы распространения коронавируса самыми покупаемыми товарами стали еда, медицинские, дезинфицирующие средства и средства первой необходимости. А вот одежда, обувь и многие другие товары сейчас практически не востребованы и в магазинах, торгующих ими, почти нет покупателей.

В России из-за сложностей с поставками из Китая и упавшей посещаемостью торговых центров ряд крупных продавцов одежды и аксессуаров обратились к торговым центрам с просьбой предоставить им скидки за аренду. Сети не исключают возможности временного закрытия магазинов.

Что касается нашей страны, и в частности столицы, то как заявил # экономист Натиг Джафарли, в Баку люди только несколько дней как стали самоизолироваться. Сейчас многие стараются не выходить из дома вообще или делать это гораздо реже, чем раньше.

Конечно, такая ситуация сказалась на магазинах непродовольственных товаров. В продуктовых же магазинах продажи в последнее время, напротив, возросли. Народ закупил продуктов питания больше, чем обычно, чтобы лишний раз не заходить в супермаркеты.

«Из-за нехватки покупателей особенно пострадают магазины одежды, обуви, парфюмерии и ряд других. Сейчас людям не до того, чтобы покупать обновку, духи, косметику и т.д. Некоторые магазины решили привлечь покупателей, предложив им сделать заказ на сайте или по телефону с доставкой на дом, но не думаю, что это привлечет много клиентов. Заработать на онлайн продажах сейчас смогут лишь те, кто специализируются на доставке продуктов питания и готовой еды», – отмечает он.

Граждане в сложившейся ситуации стараются тратить деньги только на самое необходимое, а это не одежда. Сейчас они предпочитают иметь наличные на всякий случай или переводить манаты в доллары. Потому многие магазины ждет существенное уменьшение прибыли, говорит Н.Джафарли.

Отметим, что в России выросли продажи электротехники, в частности ноутбуков, в том числе в связи с переходом части граждан на дистанционный режим работы. Но, по словам экономиста, в Азербайджане подобного ждать не стоит.

«У нас из миллиона пятисот тысяч работающего населения девятьсот тысяч являются работниками государственного сектора, которые продолжают ходить на работу. Большинство остальных – это те, кто трудятся в сфере обслуживания и не могут работать удаленно. В Азербайджане, – говорит он, – нет для дистанционной работы соответствующей инфраструктуры. В России же немало крупных компаний, которые могут позволить себе перевести сотрудников на дистанционную работу».

Если все останется так как сейчас месяц-полтора, то непродовольственные магазины смогут протянуть на внутренних резервах. Если же все затянется на более длительный срок, то часть магазинов может временно или навсегда закрыться, считает Н.Джафарли.

Пострадает преимущественно мелкий и средний бизнес. Это может привести к увеличению безработицы, ведь десятки тысяч людей останутся без заработка. От этого потеряет и правительство, и те, кто сдают магазинам помещения в аренду. Правительство лишится налоговых поступлений, а те, кто специализируются на сдаче помещений, лишатся средств за аренду. Помещения потом могут долго пустовать. Потому, как отмечает экономист, необходимо, чтобы и правительство, и частный бизнес приняли превентивные меры.

«Мы выдвинули предложение освободить непродовольственные магазины, кафе, рестораны и другие объекты, которых коснулись меры по частичной социальной изоляции, от налогов сроком на 3 месяца. Арендодатели в свою очередь должны снизить стоимость аренды или обнулить ее хотя бы на 2 месяца», – сказал Н.Джафарли.

В свою очередь председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил, что некоторые магазины уже начали закрываться. Так, в накладе из-за теплой зимы оказались торговые точки, специализирующиеся на продаже верхней зимней одежды, особенно шуб. Также терпят убытки магазины, которые завезли непродовольственные товары на Новруз, в частности, различную праздничную атрибутику. Она пользуется спросом гораздо меньше, нежели в предыдущие годы. По словам эксперта, людям сейчас не до атрибутики, аксессуаров, не до моды, не до красоты. У них мысли совсем о другом — о безопасности и о том, как будут развиваться события дальше.

Бутиковые магазины, по его мнению, не закроются, так как у них и без того было мало покупателей, но они как-то держались на плаву. «Думаю, что различные бутики открывают не столько для получения прибыли, сколько из соображений имиджа. А их владельцы зарабатывают на чем-то другом», – говорит он.

Но многие другие торговые точки пострадают. Эксперт также считает, что не стоит ждать роста продаж электронной техники, так как многие из тех, кто работают сейчас из дома, пользуются служебными компьютерами и телефонами. По его мнению, арендодатели не снизят стоимость аренды, и предпочтут, чтобы площадь пустовала.

Эксперт называет это утопическим капитализмом, в нем нет логики, ведь арендодатели останутся в итоге в проигрыше. Но существуют стереотипы мышления, которые трудно изменить, и один из них — «или будет по-моему, или никак».

По словам Н.Агаева, после того как распространение коронавируса удастся победить и жизнь вернется в привычную колею, умные предприниматели не станут повышать цены на свою продукцию, а заработают больше на росте объема продаж. Скоро людям понадобится легкая одежда, а затем и пляжная. Другие же решат быстрее компенсировать убытки за счет повышения цен, и скорее всего, проиграют.

Кстати, уже сейчас некоторые предприниматели повышают цены из-за возможной девальвации, но это, как говорит эксперт, неоправданный шаг. Люди стали более вдумчиво подходить к расходам.