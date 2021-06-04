На столичных рынках наблюдается ощутимое удешевление фруктов и овощей. По словам торговцев, причиной этого являются вновь возникшие сложности с экспортом продукции в российском направлении.

Таких низких цен на фрукты и овощи под занавес весны – начало лета отечественные потребители не видели уже несколько лет. Однако текущий год отметился серьезным удешевлением – это радует покупателей, но совсем не выгодно фермерам и экспортерам.

О том, что стоимость сельхозпродукции на нашем внутреннем рынке зависит не только от урожайности, но главным образом, интенсивности экспорта в Россию, известно давно.

Государственной политики по защите местного потребителя и регулированию экспорта в стране нет. По этой причине низкие цены означают препятствия, чинимые северным соседом при ввозе продукции, а резкое подорожание имеет ту же природу.

Оно обычно означает, что львиная доля производимой в стране сельхозпродукции вывозится на рынки этой страны.

В отличие от прошлых лет, начало сезона выдалось на редкость радужным для покупателей. На бакинских рынках резко подешевели томаты – их стоимость не превышает 50 – 70 гяпиков за килограмм. Причем, по грошовым ценам продаются качественные плоды, стоимость которых в это время достигала 2,50 – 3 манатов. По словам торговцев, цены пришлось понизить трехкратно, потому что вывезти товар в Россию не получается.

Наряду с томатами подешевели огурцы до 50 – 70 гяпиков за килограмм. Несмотря на начало сезона, черешня на рынках торгуется в среднем за 1,5 – 2 маната, хотя в прошлый сезон цены достигали 6 – 8 манатов. По свидетельству продавцов, цены приходится опускать до 1 маната – предложение растет и товар может испортиться. Упали цены на зеленую фасоль – килограмм ее стоит 0,60 – 1 манатов, зелень, молодой местный картофель, лук и прочий фруктово-овощной ряд. Стабильно держится стоимость абрикосов.

«Цены на рынках приятно удивляют в этом году, — сказала корреспонденту # покупательница Шафига Агаева. – Говорят, что не могут вывезти наши фрукты и овощи в Россию, вот и приходится продавать дешево. Я этому только рада. Прошлым летом не могла купить детям вдоволь черешни, а теперь вот взяла килограммов пять. Можем вволю полакомиться».

Другой покупатель Фуад Гасымов сообщил, что цены в прошлые годы «кусались», но начало этого лета выдалось на редкость удачным: «Цены невысокие, но боюсь, что это ненадолго, — заметил мужчина. – Пока есть возможность, покупаю всего вдоволь. Купил побольше помидоров, огурцов, черешни и пр. Проблема лишь в том, как донести тяжелые сумки до дома».

Однако фермеры и экспортеры не могут разделить радость покупателей. «Проблемы сельхозпроизводителей продолжаются, — пишет на своей странице в соцсети Facebook ученый-экономист Губад Ибадоглу. – Селяне сталкиваются с большими трудностями при экспорте своей продукции на российский рынок. Сотни грузовиков, движущихся в направлении Российской Федерации, ждут в очереди пересечь границу на таможенном посту Самур»

По данным Государственного таможенного комитета, таможенный пост Самур работает в усиленном режиме и обеспечивает пропуск до 300 грузовых автомобилей в сутки по экспортной линии.

«Похоже на то, что российская сторона больше машин не принимает. Фрукты, овощи и бахчевые, экспортируемые в Россию из Гейчая и Джалилабада, портятся в пути. А ведь расходы фермеров в этом году значительно увеличились, возросли их транспортные траты», — отметил экономист.

По мнению местных аналитиков, периодические логистические и прочие сложности, возникающие с вывозом нашей сельхозпродукции в Россию, должны решаться путем диверсификации экспортных рынков.

В довесок этому, предлагается задействовать механизмы страхования фермеров для компенсации непредвиденных убытков, одновременно расширяя возможности местной перерабатывающей промышленности.

Но есть и другие, требующие решения вопросы. В экспертном сообществе отмечают необходимость более вдумчивого подхода к вопросу защиты местного рынка. По мнению руководителя Союза свободных потребителей Эйюба Гусейнова, политика защиты местного рынка возымела результат, поскольку способствует росту местного производства. Однако только лишь повышение импортных пошлин не дает нужного результата.

«В последнее время отечественные производители начали больше работать на экспорт, чем на внутренний рынок. При этом доля импорта на азербайджанском рынке неуклонно растет. В результате мы имеем довольно интересную картину. Иностранцы хотят работать на нашем рынке, а собственные производители предпочитают вывозить свою продукцию за рубеж. Естественно, это не может не сказываться на росте цен», — сказал правозащитник.

Так, отдельные группы работают на внутренний и внешние рынки. Проще говоря, большую часть местной продукции они отправляют на экспорт, а оставшуюся часть распределяют на внутреннем рынке, искусственно завышая цены. Такие игроки пользуются высоким спросом на свой товар, понимая, что в любом случае смогут его продать. А если не смогут по завышенной цене продать товар отечественному потребителю, отправят его на экспорт и не проиграют при любом раскладе. Вот и приходится населению радоваться кратковременным проблемам экспортеров…