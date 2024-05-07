Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в котором поставил ключевые задачи на пятый президентский срок.

Согласно документу, который размещен на сайте Кремля, через 6 лет Россия должна выйти на 4-е место в мире по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС).

За этот же срок объем инвестиций в экономику должен вырасти на 60% «за счет постоянного улучшения инвестиционного климата», несырьевой неэнергетический экспорт — на две трети, производство сельхозпродукции — на 25%, а ее экспорт — в 1,5 раза.

В условиях сакнций, технологической изоляции и нарастающей милитаризации экономики Россия, согласно указу Путина, должна войти в топ-10 стран мира по объему научных исследований и разработок и в топ-25 по использованию промышленных роботов.

В указе Путин также требует, чтобы к 2030 году в стране появились отечественные высокотехнологичные товары, а их доля на рынке выросла бы в 1,5 раза. На 40% Путин требует нарастить добавленную стоимость несырьевого сектора экономики, а долю импортных товаров на полках магазинов, наоборот, снизить до 17% — самого низкого уровня со времен СССР.

По указу Путина в России также должен расти фондовый рынок (его капитализацию приказано поднять с 66% до 75% ВВП), а российские граждане — богатеть. Требуется «обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции», говорится в документе.

Уровень бедности, согласно указу, требуется снизить до 7% к 2030 году, а среди многодетных семей — до 12%. Для этого минимальный размер оплаты труда (МРОТ) Путин требует повысить вдвое — до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Российские граждане, как следует из указа президента, должны активнее рожать детей и не думать о том, чтобы покинуть страну: суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) требуется увеличить с 1,6 до 1,8; долю молодежи, веряющей в самореализацию в России, — до 85%.

К 2030 году, согласно указу Путина, в России должны быть созданы условия «для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности». Для этого через 6 лет 70% финансируемого государством культурного контента должно быть направлено на продвижение таких «традиционных духовно-нравственных ценностей», а через 12 лет — 80%.

В 2018 году, начиная четвертый срок, Путин подписал аналогичный указ, на основе которого был составлен и утвержден «План достижения национальных целей развития». К 2024 году требовалось увеличить ВВП на 12,5%, сократить уровень бедности до 6,5%, нарастить инвестиции в экономику до 25% ВВП и остановить естественную убыль населения.

Все эти цели провалились. Экономика России выросла на четверть меньше плана (9,5%), за чертой бедности, согласно Росстату, остаются 9,3% населения (13,5 млн человек), объем инвестиций не вырос, а снизился (с 21,4% в 2017 году до 19,7% в 2022-м).

Естественная убыль населения России за 2018-23 гг достигла 3,4 миллиона человек и, согласно базовому демографическому прогнозу Росстата, продолжится в ближайшие десятилетия: в 2024-46 гг в результате превышения смертности над рождаемостью страна потеряет еще 12,7 млн граждан. (moscowtimes.ru)