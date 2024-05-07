Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта внесло ясность в вопрос ограничения количества такси в Азербайджане.

Как сообщает # со ссылкой на AYNA, после достижения определенного количества число такси может быть ограничено в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно закону «Об автомобильном транспорте», в целях повышения эффективности и качества автотранспортных услуг, а также оптимизации распределения пассажиропотоков по видам общественного транспорта могут быть введены ограничения на количество разрешений на деятельность такси.