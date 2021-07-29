27 июля 2021 года Министерство экономики заявило о том, что одним из важнейших элементов, обеспечивших успешное преодоление пандемического кризиса в Азербайджане, стала предпринятая правительством комплексная финансовая помощь наиболее пострадавшим отраслям экономики.

Общий объем финансовой поддержки микробизнеса и рынка труда составил порядка 362,3 млн манатов, и примечательно, что все зарезервированные в бюджете средства были использованы по целевому назначению. Очень эффективными оказались внедренные Минэкономики новые механизмы гарантийного кредитования и субсидирования процентных ставок имеющихся кредитов для субъектов предпринимательства, занятых в отраслях экономики, пострадавших от пандемии», — говорится в заявлении Минэкономики (https://media.az/economy/1067825636/kak-gosudarstvo-podderzhalo-postradavshiy-ot-pandemii-biznes).

Руководитель общественного объединения коммерсантов и производителей Севгим Рахманов прокомментировал заявление Минэкономики следующим образом: «Большинство предпринимателей так и не получили помощи от государства. Помощь получили только те предприниматели, которые так или иначе связаны с властью», — сказал # Севгим Рахманов.

Глава ООО Klassik Aİ Ильхам Исмаилов подтвердил высказывания Севгима Рахманова. «Наша компания занималась заготовкой и продажей сельхозпродукции. Пандемия коронавируса очень больно ударила по нашей компании. Минэкономики обещало нам оказать помощь. Но, к сожалению, несмотря на наши неоднократные обращения, нам так и не удалось получить помощь от государства», — сообщил нам предприниматель.

По словам Ильхама Исмаилова, неудачей завершилась также его попытка по получению кредита от государства. «Государство выделило около полмиллиарда манатов в качестве кредитов для предпринимателей, которые пострадали от пандемии. Эти кредиты должны были быть выданы предпринимателям специально уполномоченными на то банками. Но уполномоченные банки требуют за эти кредиты свой процент, который составляет семь процентов. А это настоящий грабеж», — сказал нам предприниматель.

Заместитель Союза рекламистов Этибар Абдулрагимов также опроверг заявление Минэкономики. «Предприниматели, занимающиеся рекламой и пострадавшие от пандемии коронавируса, не получали от государства никакой помощи», — сообщил он редакции.

Мы решили выяснить, почему государство не помогло предпринимателям, занимающимся рекламой? Нас также интересовал вопрос о том, почему не была оказана помощь ООО Klassik AI. Эти вопросы мы адресовали сотрудникам пресс- службы Министерства экономики. Ответ сотрудников министерства был довольно–таки оригинальным. «Ни одна пресс-служба не может дать точный ответ на этот вопрос», — сказали нам работники пресс-службы. Наш вопрос: «почему же?» — просто повис в воздухе…