Когда шар «сжался» до размеров «деревни»

Ещё задолго до появления интернета американский ученый Маршалл Маклюэн стал автором термина «Глобальная деревня». Этот термин служил для понимания положения, сложившегося на планете с появлением электричества как средства мгновенной связи и производных от него электронных средств коммуникации. Этот, в принципе мало кому известный деятель науки, стремился таким образом продемонстрировать и пояснить, как в результате Земной шар «сжался» до размеров «деревни». На самом деле, даже до изобретения интернета стала в принципе возможной мгновенная передача сообщений из любой точки мира в любые другие. Ну, а после того как интернет стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, вряд ли найдется кто-то, желающий стать оппонентом Маклюэна.

На то она и деревня

Но у жизни в деревне есть ведь и иные особенности. И эту особенность все жители нашей общей «деревни» смогли воочию наблюдать, испытать и пережить в период пандемии коронавируса. История помнит много случаев, когда в различных уголках света возникали эпидемии различных болезней, жертвами которых становились тысячи людей. Но вот так, чтобы какая-то одна зараза смогла расползтись по всей планете за очень короткий период времени – это было впервые. И все поняли: мир не так уж и велик, как нам казалось ещё лет 10-15 назад. И если на одной окраине нашей общей деревни кто-то заболеет гриппом, то риск заразиться от него всей деревней, очень велик.

ВОЗ в своем амплуа

COVID-19 унес много жизней. В особенности на ранней стадии распространения вируса современная медицина дала серьезный сбой. Больных, скорее, не лечили, а делали полуслепые вмешательства различными лекарственными препаратами. Десятки тысяч человек в начале пандемии умерли от применения гидроксихлорохина — лекарства, которое в 2020-м прописывали пациентам по всему миру. Но в итоге напасть, по-большому счету, была побеждена. Закрытые границы открылись (хотя в Азербайджане по одной Богу известной причине сухопутные границы по-прежнему на замке), туристические маршруты вновь заработали, жизнь вернулась в привычное русло. Все уже смирились, что коронавирус победить на корню не удастся, и с ним придется жить также, как мы живем с гриппом. И только хотел весь мир глубоко вздохнуть и порадоваться возвращению жизни в прежнее русло, как Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) одернула жителей «деревни»: грядет новая, еще более страшная пандемия. И название ему придумали – «болезнь Х». То есть…

Пойди туда, не знаю куда, принести то, не знаю что

Болезнь X — наименование теоретического неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию, принятого Всемирной Организацией Здравоохранения в феврале 2018 года для перечня патогенов и заболеваний, требующих срочной разработки лекарств или способов лечения. То есть, если перефразировать, действия, прогноз и рекомендации ВОЗ можно охарактеризовать следующим образом: «пойди туда, не знаю куда, принести то, не знаю что». И на самом деле: к чему, собственно должен готовиться мир? Какими лекарственными препаратами, вакцинами запасаться? Ведь фактически ничего неизвестно.

15 января 2024 года в швейцарском Давосе начался Всемирный экономический форум. В программе было много важных тем: от экономических проблем и искусственного интеллекта до глобальной безопасности и климатических изменений. Но особо пристальное внимание мировых СМИ в рамках форума привлекла панель с названием «Подготовка к болезни Х», прошедшая 17 января. На этой встрече представители международных организаций здравоохранения обсудили противодействие «болезни Х», которая, согласно тревожной формулировке ВОЗ, «может вызвать в 20 раз больше смертей, чем пандемия коронавируса».

Где тут логика?

И тут невольно задаешься вопросом: где тут логика? Если нет никакой конкретики, если неизвестен вирус, способный вызвать болезнь, то откуда этот прогноз «может вызвать в 20 раз больше смертей, чем пандемия коронавируса»? К чему сеять эти панические настроения во всем мире? И подумав над этими вопросами, склоняешься к мысли, что всё это – скорее всего запланированный процесс. И те, кто утверждал, что штамм коронавируса COVID-19 имеет искусственное происхождение, были правы. Намеренно ли вирус распространяли в мире, или же это была случайная утечка из секретных лабораторий, где велись биологические разработки – сказать сложно. Но то, что пандемия была кому-то на руку и помогла заработать миллионы – это бесспорно. И тут хотелось бы просто привести один пример. Точнее, некоторые данные.

Просто факты

Итак, согласно имеющейся у издания «Politico» информации, по меньшей мере 215 млн доз вакцин COVID-19, закупленных странами ЕС в разгар пандемии, выброшены. Это обошлось налогоплательщикам в 4 млрд евро, но эта цифра является почти наверняка минимальной. С момента утверждения первых вакцин против коронавируса в конце 2020 года страны ЕС получили в общей сложности 1,5 млрд доз (более трех на каждого жителя). Расчеты показывают, что страны ЕС выбрасывают в среднем 0,7 дозы на каждого жителя. И – самое главное: вакцины продолжают поступать ДО СИХ ПОР (!), поскольку пересмотренный контракт с Pfizer обязывает европейские страны ПОКУПАТЬ ВАКЦИНЫ КАК МИНИМУМ ДО 2027 ГОДА! Вот и вся арифметика. И, перефразируя известное выражение, «кому пандемия, а кому – мать родная».

Авторитетов не осталось

Наверное, сейчас где-то, в каких-то кабинетах кто-то вынашивает планы. Относительно нас, наших жизней, жизней наших близких и родных. Можно ли что-то предпринять? Можно ли избежать очередной пандемии, причиной которой станет «болезнь Х», и которая «может вызвать в 20 раз больше смертей, чем пандемия коронавируса»? Что же нас ждет? Сейчас вряд ли кто-то сможет точно ответить на этот вопрос. Но одно точно: доверия в мире с каждым днем становится всё меньше. И если признаться честно, авторитетов ныне в мире практически не осталось. Даже самое благое намерение встречается с подозрением и неуверенностью. Что ж, такова наша судьба. Когда прогнозируют массовую гибель населения планеты от еще не возникшей болезни и никому не известного вируса, иного ожидать не приходится…