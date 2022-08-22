Как это обычно водится, под занавес лета в местной розничной сети подорожали яйца. Покупателей повышение не удивляет – цены на яйца у нас растут аккурат к удешевлению томатов, говорят люди на рынках.

В профильной ассоциации отмечают, что запасов этого продукта сейчас достаточно и «выше текущих» цены не поднимутся. Хотя ожидать дальнейшего повышения было бы странно – цена белого столового яйца поднялась до 17 гяпиков на рынках, а в магазинах ценник подскочил до 18 – 19 гяпиков. Еще в июле стоимость столового яйца в столичных магазинах не превышала 13 – 14 гяпиков. Выходит, только за месяц-полтора яйца поднялись почти на 40 процентов. Причиной этого глава Ассоциации производителей и экспортеров продукции птицеводства Мурват Гасанли указывает подорожание импортируемых кормов и добавок.

С февраля, говорит он, эта продукция подорожала на мировых рынках на 30 – 40 процентов, а потому себестоимость производства столового яйца выросла до 16 – 17 гяпиков. И тут же заявляет, что производство у нас превосходит спрос, а цены регулируются рынком. Кстати, немногим ранее – в мае этого года он же информировал, что количество яиц в Азербайджане на 20-30% превысило спрос, а на складах остается невостребованная продукция, которую пытались отправить на экспорт. Так что возникает вопрос – почему в ситуации перепроизводства повышаются цены? Ведь по идее при таком раскладе яйца должны были дешеветь.

И потом, под занавес весны правительство ввело налоговые каникулы по НДС, аргументируя это подорожанием ввозимых кормов и кормовых добавок. Налоговому мораторию надлежало понизить себестоимость местной продукции и удержать таким образом внутренние цены. На это решение возлагались надежды, однако в недавнем заявлении главы профильной ассоциации нет ни слова о результатах нашумевшей инициативы. Весь акцент на подорожании кормов.

Заранее закупившие корма крупные производители сократили убытки, говорит Гасанли. При этом многим малым и средним хозяйствам пришлось во избежание потерь сократить маточное поголовье и производство сократилось. Как следствие, с середины августа оптовая цена столового яйца поднялась до 14-15 гяпиков.

«Сейчас розничная цена яйца в большинстве торговых сетей — 16 гяпиков, и это меньше прошлогодних расценок за это время. В прошлом году производители закупали кукурузу по 44, а пшеницу — по 40 гяпиков, ящик яиц (360 единиц) продавали по 58 манатов. Сейчас же кукуруза закупается по 84-85 гяпиков, пшеница — по 65, но оптовая цена столового яйца — 54 маната за коробку – меньше, чем в прошлом году. Если же отдельные лица продают приобретенные по 14-15 гяпиков яйца за 20-22 гяпиков, здесь нет вины производителей», — комментирует он.

Подорожание импорта зерновых – главный аргумент, которым оправдывают сегодня удорожание не только продукции птицеводства, но и недавнее повышение стоимости муки и хлеба в Азербайджане. Однако в самой России (ключевой рынок поставок зерновых в Азербайджан), экспортные цены на зерно и пшеницу не просто понизились, но обвалились. Мировые цены на зерно тоже упали до минимума за семь месяцев.

Если же приглядеться к многолетней динамике цен на столовое яйцо, текущее подорожание не выбивается из привычных ценовых трендов.

«Обычно в конце апреля, мае, июне цены на столовое яйцо падают, потому что растет производство. В конце августа цены идут в рост, предложение уменьшается. Все это обусловлено сезонным фактором. В теплое время года, особенно летом, птица лучше несется. Осенью и зимой – хуже. Начиная с конца лета по март предложение уменьшается, а цены возрастают двукратно», — комментирует эксперт Вахид Магеррамов.

Опрошенные нами покупатели поведали, что подорожание яиц было ожидаемо: «В этом году ничего особенного не произошло, — сообщила домохозяйка Самира Велиева. – Яйца у нас дорожают аккурат к понижению цен на сезонные фрукты и овощи. Никогда еще такого не было, чтобы овощи подешевели, а яйца не поднялись в цене».

Связь между удешевлением сезонных овощей – томатов, зелени, зеленой фасоли и повышением стоимости яиц заметил покупатель по имени Ислам: «Яйца у нас в это время всегда дорожают. Давно наблюдаю связь — стоит подешеветь помидорам, как начинают дорожать яйца. Возможно, покупают больше и бизнес начинает заламывать цены. Ведь главные летние блюда у нас – яичница с помидорами, фасолью, зеленью. Овощи падают в цене, люди налегают на яйца, потому и цены на них загоняют», — говорит он.

Действительно, под занавес лета цены на сезонные овощи в Баку заметно понизились, а стоимость томатов упала в четыре раза – с двух манатов в мае — середине июля до 50 гяпиков в августе. Одновременно на наших прилавках почти на 40 процентов поднялась стоимость столового яйца.