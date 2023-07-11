Федеральное бюро расследований помогало Службе безопасности Украины (СБУ) блокировать в социальных сетях то, что Киев представлял как «российскую дезинформацию» на фоне войны.

Об этом говорится в докладе юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, с которым ознакомился CNN.

В документе говорится, что СБУ предоставляло ФБР списки аккаунтов, которые, по утверждению украинской стороны, занимались «распространением контента, пропагандирующего войну, неточно отражающего события в Украине», а также «оправдывающего военные преступления России в нарушение международного права».

ФБР регулярно передавало эти списки соответствующим социальным сетям, которые распространяли информацию среди своих сотрудников, отвечающих за модерацию контента, отмечается в докладе.

Один из сотрудников Google, отвечающий за кибербезопасность, рассказал конгрессменам, что был «завален различными запросами» на удаление контента после вторжения России в Украину. «Сотрудник показал, что основными источниками этих запросов на цензуру были правительство Украины, правительства других восточноевропейских стран, Европейский союз и Европейская комиссия», — говорится в отчете.

Однако из-за отсутствия должной проверки и некритичного отношения к запросам СБУ зачастую ФБР требовало удалить аккаунты, которые не имели отношения к дезинформации и осуждали войну России против Украины.

Комитет в рамках своего расследования проанализировал некоторые запросы, которые ФБР направляло компаниям Meta (Facebook и Instagram) и Alphabet (Google и YouTube). В частности, одной из заблокированных страниц в Instagram оказалась верифицированная русскоязычная учетная запись Госдепа США (@usaporusski).

Также в отчете описывается случай, когда один из высокопоставленных сотрудников Twitter указал в электронном письме ФБР, что некоторые из учетных записей, которые от него требуют удалить, принадлежат американским и канадским журналистам.

В Конгрессе США утверждают, что у СБУ были сомнительные мотивы для пометки отдельных аккаунтов, и обращают внимание на то, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский уволил главу спецслужбы «из-за проникновения России». Несмотря на потенциальное наличие «кротов» в украинской спецслужбе, до сих пор это не мешало сотрудничеству Вашингтона и Киева, заключает CNN. (moscowtimes.ru)