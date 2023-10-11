В Казахстане, в городе Алматы состоялась презентация книг народного писателя Азербайджана Натига Расулзаде, выпущенных в свет издательстввом «Жазушы», сообщает #.

Открыл встречу генеральный директор издательства Ерлан Сатыбалдеев. Он рассказал о творческом пути известного писателя, которого очень любят и ценят в Казахстане.

В своем выступлении Натиг Расулзаде подробно рассказал о тридцатилетней борьбе азербайджанского народа под руководством президента и верховного

главнокомандующего Азербайджана Ильхама Алиева, о 44-дневной освободительной войне и блистательной победе азербайджанского народа.

Писатель ответил на многочисленные вопросы читателей, а в завершении мероприятия раздал автографы и сфотографировался с многочисленными желающими.