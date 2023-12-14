Народный художник Азербайджана, известный скульптор Натиг Алиев награжден «Орденом звезды Италии» (Della Stella D’Italia).

Как сообщает Report, церемония вручения высокой награды прошла в посольстве Италии в Азербайджане.

«Своими работами Натиг Алиев внес вклад в мировое скульптурное искусство. В своем творчестве он постоянно использовал традиции итальянской школы скульптуры, благодаря чему стал дорог для нас», — сказал итальянский посол Клаудио Таффури.

Натиг Алиев в свою очередь отметил, что в настоящее время работает над совместными проектами с итальянскими скульпторами.

«Сейчас мы с коллегой из Италии работаем над скульптурным комплексом, который будет установлен на одной из центральных площадей Вероны. В него войдут статуи Шекспира и Низами. Статуя Шекспира будет изготовлена ​​итальянским скульптором, а памятник Низами — мной», — сказал Алиев.

«Орден звезды Италии» (до 2011 года «Орден Звезды итальянской солидарности»), учрежденный в январе 1947 года, является высшей государственной наградой Итальянской Республики.

Орден присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Италией и другими странами.