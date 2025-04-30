Министерство культуры Азербайджана выразило соболезнования семье Народного художника Рафиса Исмаилова в связи с его кончиной.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

«Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. Выдающийся деятель кино, Народный художник, лауреат Государственной премии Рафис Исмаилов скончался 30 апреля 2025 года на 86-м году жизни.

Рафис Рза оглы Исмаилов родился 30 марта 1939 года в Баку. Он получил образование в Азербайджанском государственном художественном училище имени Азимзаде, а затем на художественном факультете Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве.

С 1972 года начал работать на киностудии «Азербайджанфильм», параллельно был художником-постановщиком ряда спектаклей в Азербайджанском государственном академическом драматическом театре, а также в Театре оперы и балета», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что посвятивший свою жизнь киноискусству художник создал художественное оформление для таких фильмов, как «Поёт Муслим Магомаев» (фильм-концерт), «1001-е гастроли», «Катыр Мамед», «Бухта радости», «Приключение мезозойской эры», «Юбилей Данте», «Хозяин дома», «Странный человек», «Рыцари Чёрного озера», «Чужая жизнь», «Если умру… прости», «Крик», «Тахмина», «Я поливал улицы», «Джавад хан», «Посол рассвета» и других. Он также был художником-постановщиком ряда анимационных фильмов.

«Творчество мастера было высоко оценено государством. В 1982 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник», в 2000 году — «Народный художник», а за фильм «Бухта радости» он удостоился Государственной премии (1978).

Коллектив Министерства культуры выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной Народного художника Рафиса Исмаилова, разделяет горечь утраты с его родными и близкими.

Пусть земля ему будет пухом».