Детские книги легендарного квнщика, издателя и общественного деятеля Бахрама Багирзаде — «Баку детям», «Шуша детям», «Прага детям» и «Христианские церкви в Азербайджане» переведены на чешский язык и выставлены на продажу в Чехии, сообщает #.

Указанные книги выставлены на продажу в книжных магазинах «Kosmas» и «Academia» этой страны , и это еще один показатель культурного моста между Азербайджаном и Чехией.

Корпорация Financial Chain (FCHAIN) выступила инициатором и главным спонсором этого проекта.