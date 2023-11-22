Вышла в свет новая книга от дяди Бахрама — «Баку для детей», сообщает #.

В ней — очередное путешествие в мир знаний, история родного и любимого города и бесконечная любовь Бахрама Багирзаде к подрастаюшему поколению.

«Наша команда с огромным удовольствием работает для своих маленьких читателей, которых мы бесконечно любим и делаем всё, чтобы они росли в окружении интересных и познавательных книг! Как привить ребёнку любовь к родине? Как пробудить в нём интерес к истории города, в котором он живёт и растет? Очень просто – прочитайте вместе с ним книгу «Баку для детей»!», — подчеркивается в анонсе к новой книге.

Маленькие читатели узнают много нового и интересного про Ичеришехер и бакинский бульвар, бакинскую архитектуру и театры, музеи и памятники. Дядя Бахрам приглашает всех мальчиков и девочек на увлекательную и познавательную экскурсию по Баку.

Книгу можно приобрести во всех книжных магазинах Баку или заказать ее доставку на дом.