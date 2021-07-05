Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) распространила информацию об извержении грязевого вулкана в Каспийском море.

В результате детализации выяснилось, что вулкан, извержение которого было зафиксировано вчера около 21:50, расположен на острове Дашлы в нефтегазоносном районе Бакинского архипелага.

Вулкан расположен примерно в 75 км к юго-западу от Баку и считается одним из активных в Азербайджане. Подобные вчерашнему извержения с выбросом пламени были зафиксированы в 1920 и 1945 годах.

Высота огненного столба, выброшенного из вулкана во время мощного извержения, превысила 500 м. Вероятнее всего, это случилось из-за длительной «спячки» и накопления большого количества энергии.

Из-за относительно крупных островных вулканов на севере, включая Санги-Муган и Хара-Зира, грязевая масса, извергнутая Дашлы, распространилась на небольшую территорию. В связи с расположением вулкана в море и долгого застывания грязи проведение каких-либо исследовательских работ на месте происшествия в настоящее время невозможно.