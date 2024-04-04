На фронте удалось стабилизировать позиции украинских защитников, оккупанты уже не могут продвигаться. Об этом со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ на заседании Ставки сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Был подробный отчет главкома – по всем тем точкам на фронте, где российская армия рассчитывала иметь успех сейчас. Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться. И в условиях дефицита снарядов, существенного замедления в поставках такие результаты действительно очень хорошие», – отметил глава государства.

Он поблагодарил всех солдат и командиров, которые обеспечивают результат на поле боя. Также на Ставке, по словам Зеленского, был первый доклад нового руководителя Службы внешней разведки генерала Олега Иващенко по конкретным действиям в должности, конкретной работе СВР.