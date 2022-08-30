Участник международного песенного конкурса «Евровидение-2022», популярный певец Надир Рустамли презентовал в Сети свою новую песню «Lənətli şəhər» (Проклятый город), сообщает #.

«Lənətli şəhər» стала первой песней исполнителя, выпущенной после участия в конкурсе «Евровидение-2022», где Надир Рустамли выступил с композицией «Fade to black».

Автором новой песни является сам исполнитель, написавший как музыку, так и слова к новому треку – его соавторами стали Alterwess (музыка) и Кенан Ибрали (слова).

Новая песня Н.Ибрагимли, в которой он синтезировал несколько музыкальных жанров, включая мугам, доступна для прослушивания на всех электронных музыкальных площадках.