Популярный азербайджанский певец Надир Рустамлы, в 2022 году представивший Азербайджан на конкурсе «Евровидение», выпустил новую композицию на турецком языке. Песня называется «Bedel», и исполнитель уже снял на нее клип.

Как сообщает #, в сюжетной линии клипа, снятого в Баку, Надир Рустамлы рассказал о своем прошлом.

Во всех произошедших событиях в своей жизни он винит «Надира» из своего прошлого, которого воссоздал в своем воображении.

В конце сценария оба персонажа встречаются лицом к лицу, и мы видим, что герой клипа психически болен и все произошедшее — всего лишь его воображение.

Режиссер клипа — Фахир Самадоглу. Текст композиции принадлежит Кенану Ибралы, а музыка самому исполнителю.

Говоря о своей новой успешной работе, Надир Рустамлы отметил, что проект создавался с большим интересом:

«Текст песни основан на реальной истории. К клипу я готовился морально и физически месяцами. Какие действия совершает человек с психическим расстройством? Болезнь, его внешний вид, движения рук, неспособность контролировать мимику и т. д. Это было несложно. Так как мой отец, врач-невропатолог, он помог мне адаптироваться в роли», — заявил певец.