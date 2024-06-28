Из российского плена удалось вернуть еще десять украинских граждан. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Удалось вернуть из российского плена еще десять наших людей. Несмотря на все сложности. Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко — гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий — священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам», — написал он.

Также были освобождены еще пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

«Все они уже освобождены и дома — в Украине. Спасибо каждому и каждой, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей. Обязательно освободим всех наших», — добавил Зеленский. (УНИАН)