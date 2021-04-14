На смену Brexit вылез Dexit

Вслед за Brexit на европейскую повестку вышло новое понятие Dexit (Декзит), означающее требование выхода Германии из Евросоюза.

По аналогии с Брекзитом — Dexit теперь вписан в предвыборную программу основной оппозиционной немецкой правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). За этот новый «особый» для немцев путь проголосовало подавляющее большинство делегатов прошедшего в воскресенье в Дрездене съезда — 550 членов партии.

«По нашему мнению, Германия непременно должна выйти из Европейского Союза, необходимо создать новое европейское экономическое сообщество, преследующее общие интересы», — говорится в решении съезда.

Про АдГ говорят разное. Их обвиняют в правом радикализме. А еще несколько лет назад в европейских СМИ высказывались подозрения, что эта партия (как и ряд других европейских партий националистического толка) подпитываются неочевидными финансовыми вливаниями со стороны режима Путина. То есть, усиление этих партий неслучайно именно потому, что они преследуют дезинтеграционные цели в Европе, стремятся к развалу ЕС под различными лозунгами и обоснованиями.

Ранее, например, также предсказывали выход из состава ЕС Франции – главным образом благодаря стараниям партии Марин ле Пен Национальный фронт. И, кстати, эта партия была уличена в том, что принимала финансовую поддержку от Кремля во время различных выборов во Франции.

Но даже если отбросить тему российского влияния, насколько реально сильны сегодня в Европе такие «дезинтеграционные» настроения сами по себе? И насколько это опасно для будущего ЕС? Например, вслед за АдГ с похожими заявлениями выступила одна партия в Эстонии.

Эстонские консерваторы создают в парламенте группу поддержки выхода страны из Евросоюза. Вице-председатель партии EKRE и в недавнем прошлом вице-премьер правительства Март Хельме уверен, что ЕС стремится распространить во всех странах сообщества неомарксистскую идеологию.

«Я всегда был сторонником ЕС как экономического сообщества и союза наций, и я поддерживаю его по сей день, — пояснил свою позицию Хельме. — Но мы видим, как Евросоюз превратился в высшей степени идеологизированный и федералистский организм. В ЕС в прямом смысле слова нарушаются договоры и договор о присоединении Эстонии».

Таким нарушением, например, Хельме считает намерение Еврокомиссии взять общий для стран ЕС кредит.

«Кроме того, в ЕС процветает неомарксистская идеология, например, культура отмены, — добавил Хельме. — У меня волосы на теле дыбом встают, когда кто-то говорит, что Моцарт и Бетховен — воплощение превосходства белой расы, и это нужно пересмотреть. Это уже напоминает маоистскую культурную революцию в Китае».

Эту тему комментируют # европейские эксперты.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Брекзит — уникальный случай. Никакое другое из оставшихся 27 государств-членов не будет выходить из Европейского Союза. Решение съезда АдГ — удар в пустоту. АдГ лишь четвертая по численности избирателей партия в Германии (11–12 процентов).

Кроме того, относительно решения о выходе из ЕС наблюдается внутрипартийный раскол. Один из лидеров АдГ, Александер Гауланд, назвал идею о выходе из ЕС утопией.

И я не согласен с утверждением господина Марта Хельме из EKRE о том, что в ЕС процветают неомарксистская идеология и культура отмены.

Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— Скажу сразу, что я и в страшном сне не предвидел исхода голосования Великобритании о выходе из Евросоюза до того момента, как это случилось. До сих пор считаю это решение глупым, невыгодным ни для Великобритании, ни для ЕС. Знаю лично многих, кто голосовал за выход по различным тривиальным причинам, не имеющим отношения к вопросу референдума, и для кого его результат оказался неприятной неожиданностью.

Я считаю, что роль российских спецслужб в агитации за выход не была должным образом расследована. Причины понятны – у власти бенефициары такого выбора, а, следовательно, и такого вмешательства. Тем не менее, если можно говорить о чем-то хорошем в результате голосования Великобритании, это то, что оно научило более серьезно относиться к вопросу выхода из Евросоюза.

Для критики ЕС сейчас самое подходящее время. Делать это легко, и оснований для этого достаточно. Главная мишень для критики — это медлительность в принятии решений, громоздкость и негибкость брюссельских институций. Вместе с тем, для организации, в которой каждое решение должно быть согласовано с 27 странами-членами, Европейский Союз удивительно жизнеспособен. Я предполагаю, что какие-то страны по периметру, могут, действительно, принять решение о выходе. Но основные страны, так называемое ядро, слишком заинтересованы в существовании ЕС, даже в качестве громоотвода для гнева их собственных избирателей, чтобы выйти из Союза. Критика, возмущение, угрозы выхода – все это возможно, но выход – маловероятен.

Более того, я думаю, что путь к устранению основных проблем Евросоюза лежит через усиление прерогатив Европарламента – то есть, через укрепление демократии. Иными словами, к усилению федерализма, против которого выступают ультраправые партии. Раз ультраправые против, значит дело хорошее! Это шутка, в которой, как говорится, доля шутки.

Надо учитывать, что помимо собственных проблем, у единства ЕС есть коварный и подлый внешний враг. Это политика России по ослаблению Евросоюза, потому что с отдельными странами империалистической, но слабой экономически России гораздо легче справиться. Здесь, так же как с ультраправыми, которых поддерживает Россия, можно исходить из принципа, раз Россия против, то мы за! Для многих стран, в особенности для трех Балтийских – Эстонии, Латвии, Литвы – Евросоюз, вместе с НАТО, является основой их системы безопасности.

Вкратце: опасность выхода отдельных стран из ЕС существует, но это не касается Германии, и сама эта опасность минимальна.