Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис потребовал от властей Северной Македонии публичного подтверждения приверженности Преспанскому соглашению о смене названия страны. С этим заявлением он выступил в эфире телеканала ERT2, передает ТАСС.

«Я ожидаю, что исполняющий обязанности премьер-министра Северной Македонии [Талят Джафери] публично подтвердит четко и категорически, что он соблюдает Преспанское соглашение и что название его страны — Северная Македония — используется erga omnes, относительно всех», — заявил он.

На этом условии он заявил, что поддержит вопрос о будущем Северной Македонии на саммите НАТО и призовет «руководство соседней страны» не ставить под угрозу европейский курс Скопье.

«Для нас соглашение имеет много негативных сторон, но одним из его важных аспектов было одно госназвание для всех видов использования. Мы будем требовать абсолютного соблюдения в этом вопросе», — подчеркнул он.

При этом Мицотакис подчеркнул, что соблюдения Преспанского соглашения также требуют США и Евросоюз.