Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Российскую Федерации и США вернуться к переговорам по выполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3 или СНВ-3). Он сделал это на заседании Совета Безопасности всемирной организации, сообщает РИА Новости.

Генсек заявил, что важно сократить количество ядерного оружия. Он отметил, что Россия и Соединенные Штаты должны «возглавить этот процесс сокращения». Вашингтону и Москве следует «найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью исполнить ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое придет ему на смену», уверен Гутерриш.