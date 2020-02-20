На словах он Лев Толстой, а на деле…

Есть виртуальная жизнь, а есть реальная. Это две разные планеты, я бы даже сказал, что не пересекающиеся. Говорю это со всей ответственностью, будучи вооружен кучей доказательств. Но, для начала, укажу на то, что в Сабаильском районном суде рассмотрена жалоба родителей скончавшейся ученицы 8-го класса школы №162 Элины Гаджиевой на отказ Бакинской городской прокуратуры возбудить уголовное дело в отношении заместителя директора по воспитательной работе школы №162 Лалы Магеррамовой и врачей Клинического медицинского центра (КМЦ) №1.

Как сообщили 1news.az в суде, на процессе под председательством судьи Анара Танрывердиева жалоба родителей не была удовлетворена. Отметим, что ранее мать девочки обратилась в Бакинскую городскую прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении Л.Магеррамовой и врачей КМЦ, но прокуратура отказала ей.

Напомним, что в апреле 2019 года ученица восьмого класса средней школы №162 Сабаильского района Баку Элина Гаджиева (2004 года рождения) выбросилась с третьего этажа школы и позже скончалась в больнице от полученных травм. Бакинская городская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 125 («Доведение до самоубийства») УК АР (позже оно было закрыто).

По решению суда директора школы №162 Севиндж Аббасову – основного фигуранта дела о смерти восьмиклассницы Элины Гаджиевой – поместили под домашний арест. В октябре 2019 года Сабаильский районный суд признал С.Аббасову виновной по статьям 143 («Оставление в опасности») и 314.2 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия») УК АР.

С.Аббасова приговорена к 2 годам 2 месяцам и 14 дням ограничения свободы. В частности, с 23:00 до 07:00 ей запрещено выходить из дома, для контроля за этим она носит электронный браслет. Кроме того, в рамках гражданского иска с экс-директора взыскано 18 тысяч манатов в пользу матери Элины Гаджиевой (8000 манатов в качестве компенсации за материальный и 10 тысяч манатов – за моральный ущерб).

Кроме того, экс-директору в течение 3-х лет после отбытия наказания запрещено занимать должности в системе образования. И обвиняемая, и пострадавшая стороны подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. 8 января 2020 года Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционные жалобы сторон и оставил в силе приговор суда первой инстанции.

То решение суда, в отношении С.Аббасовой вызвало бурное возмущение в социальных сетях. В ее адрес неслись проклятия и оскорбления. Гневные реплики были посланы и в адрес суда, который принял такое решение. Уверен, что ровно то же самое будет иметь место и ныне после обнародования решения Сабаильского районного суда, где рассматривалась жалоба родителей Э.Гаджиевой. Это, подчеркиваю, в виртуальной жизни, имеется ввиду возмущение граждан.

А теперь, расскажу об эпизоде из жизни реальной. Итак, посчастливилось мне, вместе с двумя коллегами, побывать на юбилейном концерте нашего прекрасного композитора и певца, Посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы во Дворце имени Гейдара Алиева. Сам концерт прошел блестяще. Полад муаллим реально поверг всех в шок своей невероятной физической формой, способностью петь не хуже, чем в молодости. Но, было то, что меня шокировало и с отрицательной точки зрения. Итак, среди пришедших на юбилейный концерт мэтра была замечена и заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Халида Байрамова.

Напомню, что эта та самая чиновница, которая проходила в качестве свидетеля по громкому делу Элины Гаджиевой. Прекрасно помню, сколько возмущенных постов, сколько гневных публикаций было в ее адрес в социальных сетях. Людей, писавших все это, возмущал цинизм чиновницы, которая снимала умирающую Э.Гаджиеву на камеру своего телефона. В общем, если жить в виртуальном пространстве, то можно было бы подумать, что Х.Байрамова абсолютно нерукопожатный человек. Но, в реальной жизни все оказалось совсем не так.

И в этом я убедился именно на юбилейном концерте Полада Бюльбюль оглы. Одной из присутствовавших на котором и была Х.Байрамова. Как вы думаете, нашелся ли в зале хоть один человек, не то что что-то критическое сказавший в адрес мадам Байрамовой, а хотя бы не улыбавшийся ей? Не было. От слова совсем. А вот комплименты, поцелуи и прочие знаки внимания и уважения были в изобилии.

Вот вам и конкретный пример различия между жизнью виртуальной и реальной. Собственно, поэтому я не удивлюсь, если увижу лично или мне покажут кадры, где условно осужденная по делу о самоубийстве Э.Гаджиевой директор школы №162 Севиндж Аббасова, которую проклинали в соцсетях, также будет обнимаема, целуема и почитаема в жизни реальной. Ведь, в соцсетях все, как один, герои, моралисты, правдорубы. А в реальной жизни балом правят конъюнктура, лицемерие, низкопоклонство. Таковы реалии. Я не говорю, что они присущи только нашей стране. Человек, по большому счету, везде и всегда был одинаков — ему своя рубашка была ближе к телу. И да, правильно пел Высоцкий, настоящих буйных мало…