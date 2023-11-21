Российские правоохранительные органы не выявили нарушений законодательства в рассуждениях главного редактора государственного телеканала Russia Today Маргариты Симоньян о возможности ядерного взрыва над Сибирью. Об этом говорится в ответе МВД на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина.

«Оснований для реагирования в соответствии с федеральным законом „О противодействии экстремистской деятельности“ не выявлено», — сказано в документе, копию которого Ступин опубликовал в своем телеграм-канале.

«Конечно, это же не антивоенные ценники в магазине клеить», — написал депутат в комментарии, имея в виду приговор художнице Саше Скочиленко за антивоенную акцию. Она заменила ценники в магазине на наклейки с информацией о количестве жертв войны в Украине и призывами остановить ее. 16 ноября суд в Петербурге приговорил Скочиленко к 7 годам колонии, признав виновной в распространении так называемых фейков про армию.

В октябре 2023 года Маргарита Симоньян в авторской программе «Ч.Т.Д.» в эфире RT выступила с идеей произвести ядерный взрыв на российской территории – как она выразилась, «где-нибудь над Сибирью». Таким образом, по мнению Симоньян, будет наказан «коллективный Запад», с которым, по словам главреда RT, воюет Россия. При этом население Земли физически не пострадает. «Эта опция — ещё самое гуманное. Я не вижу никакого исхода, кроме приблизительно такого, нравится мне это или нет», — резюмировала Симоньян.

После этих высказываний публичных извинений потребовала от Симоньян депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова, заявив, что сибиряки восприняли её слова «как глубокое оскорбление». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, физик по образованию, заявил, что ядерный взрыв над территорией Сибири обернётся последствиями, которые местные жители будут ощущать на себе на протяжении сотен лет.

Симоньян подала в СК заявление на помощника депутата Мосгордумы Ступина о клевете в отношении неё и пригрозила своим критикам статьей о ложном доносе. Вскоре после этого российские СМИ массово извинились перед Симоньян за то, что рассказали о её заявлении о взрыве ядерной бомбы над Сибирью. (svoboda.org)