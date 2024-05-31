Ну, точно — крыша поехала у руководства России.

Коли решили подвергнуть ревизии историю и перекраивать границы с кивком на средние века, то сам Господь велел и впрямь отправить их в феодальный строй. С отнятием всех благ цивилизации 21-го века. А то, как-то странно получается – жить хотят в границах тысячелетней давности, но при этом пользоваться электричеством, ездить на роскошных авто, летать на самолетах, облачаться в заморские одеяния, жить в построенных по европейским стандартам дворцах и виллах и пользоваться всеми удобствами, предоставляемыми западными современными технологиями.

Вновь эти мысли у меня всколыхнули очередные претензии политического руководства России на суверенное, независимое, признанное ООН и всем мировым сообществом, в том числе самой Россией после распада СССР, государство Казахстан.

Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой в эфире радио «Комсомольская правда» наряду с Казахстаном припугнул «Армению и другие страны, которые окружают РФ» проблемами, если, по его мнению, Москва «не закроет» тему Украины. Он заявил, что казахские города являются «исконно русскими», поэтому РФ имеет на них «исторические права». Еще одним аргументом Толстого в его притязаниях на территорию соседнего государства, стало обвинение Казахстана в русофобии.

Но он пошел еще дальше в своих фантастических желаниях, отказав казахской нации численностью в более 17 млн человек, 13,9 млн которых проживают в самом Казахстане, в собственном алфавите. «Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане отстраивания некоего казахского государства, какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу», — изрыгнул несусветную чушь Толстой, повторяя в том или ином виде нарративы самого Владимира Путина, оправдывающие его нападение на Украину с целью уничтожения ее государственности, национального самосознания и идентичности украинской нации, ее языка и традиций.

Помните статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованную за полгода до вторжения в Украину? В которой он доказывал единые древнерусские корни русских, украинцев и белорусов, говоривших на одном церковно-славянском языке и которыми правила династия — Рюриковичей. В которой он насаживал в умы тезис о том, что «Россия была ограблена» внешними силами, имея в виду борьбу за украинские земли после Первой мировой войны и уже тогда высказал претензии на них. Досталось и большевикам, которые в 20-х и 30-х годах дали «невиданные ранее права украинскому языку — при этом в ущерб русскоязычному населению». В статье он называл русских -великороссами, украинцев – малороссами, обвиняя коммунистов в закреплении на государственном уровне положения о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском.

Ну далее, не вдаваясь в подробности, напомним, что он пишет о принадлежности Крыма России, сокрушается о «параде суверенитетов», вечной своей мозоли, почему, видимо, наряду с проблемами в пояснице, и шагает прихрамывая, а также возмущается, что украинцам насильственно меняют идентичность, забирая у них русский язык

Кстати, эти мифы, которыми, как оказалось, пропитаны даже казавшиеся ранее оппозиционными мыслителями российские либералы, блистательно разгромил украинский политолог Виталий Портников на Youtube-канале российского оппозиционного журналиста Марка Фейгина в эфире по имперскому прошлому России в диалоге с российской «либеральной» журналисткой Юлией Латыниной.

Пытавшейся безосновательно и безрезультатно доказать, что украинцы россияне, и когда-то они вместе строили империю, а угнетения украинцев в ней якобы не было.

Портников, даже не будучи, как Латынина, специалистом по истории, с великолепной аргументацией разнес ее спорные тезисы об имперском наследии России. Ее мнение о том, что для «военной пропаганды» Украины нецелесообразно изображать россиян как «генетических имперцев», а украинцев — как «светлых эльфов», он доказательно опроверг, разгромив ее версию о «партнерстве» украинцев в строительстве как российской, так и советской империи. Он аргументированно доказал, что служившие той и другой, и даже нынешней российским империям украинцы на важных государственных должностях отказались от собственной идентичности и были русифицированы.

Конечно же, великолепный Портников убедительными контраргументами отправил в нокаут растерявшуюся и признавшую свое поражение в дискуссии еще до озвучивания Фейгиным ее результатов — 87% за Портникова и всего 5% за Латынину.

Совершенно однозначно, что дискуссия украинского и российского журналистов на самую злободневную тему, позволяющую понять причины всего того кровавого кошмара, который развязан Путиным в Украине, опосредованно и в мире, является самым ярким политическим и историческим диалогом и бесспорно войдет в анналы политической журналистики. Особенно с учетом того факта, что при отсутствии в авторитарной России иного от государственного, то есть путинского, мнения, и возможности вести дискуссию. Но, все же, надо отдать должное смелости Латыниной, согласившейся выйти на дебаты с украинским журналистом на оппозиционном канале. Возможно, она переоценила свои знания и недооценила Портникова.

Но, как бы там ни было, эту аргументированную украинской стороной дискуссию о праве на существование своего государства и нации, на независимость и суверенитет от России, должно изучать и использовать, отвечая на территориальные и имперские претензии России к соседям.

Не знаю, будет ли официальный Казахстан отвечать на сумасшедшие выпады Петра Толстого, во всяком случае, пока реакции МИД страны не последовало. Но вот в прессе появился совершенно беззубый комментарий одного из депутатов казахстанского парламента Мурата Абенова, который очень дипломатично и в мягкой форме прокомментировал скандальные слова российского вице-спикера, назвав их всего лишь «необдуманными». По словам Абенова, вице-спикер Госдумы допустил ряд высказываний, «которые никак нельзя назвать соответствующими добрососедским и союзническим отношениям между нашими странами». И напомнил, что в самой России тоже есть «немало случаев проявления казахофобии, однако казахстанские депутаты, исходя из интересов дружбы и сотрудничества между двумя государствами, никогда не драматизируют такие инциденты». И то верно, выражение «узкоглазые», «черно…опые», «бараны», сопровождают всех мусульман в российском государстве.

«Хотелось бы призвать своих российских коллег, представляющих многонациональный народ России, бережно относиться к дружбе и сотрудничеству двух соседних государств. Нам не хотелось бы, чтобы казахстанско-российская дружба пострадала из-за подобных безответственных высказываний, продиктованных личными, а не государственными интересами», – – цитирует Абенова портал Tengrinews.

Но, позвольте, какая дружба народов и государственные интересы в государстве, где сам правитель открыто заявляет права на соседние страны и мечтает о возрождении СССР любыми способами – не получится гибридными методами и посредством своих прокси,