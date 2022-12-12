Интервью # с редактором украинского интернет-издания QIRIM.News Асифом Алиевым:

— Как обстоит ситуация в Киеве?

— Город живет своей жизнью. В Киеве действует комендантский час с 23:00 по 05:00. Нет никаких проблем с приобретением медикаментов и продуктов питания. За исключением сирен воздушной тревоги и людей на улице в военной форме Киев не напоминает тот период, который был в феврале и марте текущего года, когда началась российская агрессия. В городе довольно мирная жизнь, работают театры и кинотеатры. Функционируют рестораны и кафе. Правда, они работают до 22:00 из-за комендантского часа.

Единственное, что напрягает всех жителей – это проблема с электроснабжением. По всей Украине существует график отключений электричества. Его не бывает в течение 12 часов. Они разделены на 4 часа, то есть каждые четыре часа выключают подачу электричества. Но вместе с тем бывают и аварийные отключения электричества, которые происходят не по графику.

Более тяжелая ситуация сохраняется в той части Киева, который расположен на левом берегу Днепра. Это огромные жилые массивы. Там практически не действует график отключений. А в целом Киев живет своей обычной жизнью. Мэр города заявил о том, что под Новый год будет наряжена елка на Софийской площади.

— А каковы настроения среди жителей Киева? Вернулись ли они в свои дома после объявления об эвакуации?

— Большинство жителей вернулись в Киев в конце весны-начале лета. Это я могу сказать по жилому зданию, в котором я проживаю. 80 процентов моих соседей вернулось. У жителей всей страны наличествует боевой настрой, никто не впадает в панику. Люди все больше озлоблены на агрессора, особенно после того, как российская армия выбрала своей мишенью энергетическую инфраструктуру Украины. В Кремле задумывалось, что сбои в электроснабжении приведут к недовольству украинцев против своего правительства, но вышло наоборот. Всем становится ясно, что этим путем руководство России пытается спасти свою армию, которая терпит поражение на просторах Украины. Украинская армия уже освободила около 50 процентов территорий, которые были захвачены врагом с февраля текущего года.

В Украине очень сильно волонтерское движение. Многие оказывают финансовую помощь армии и беженцам. Только в одном Киеве на фронт отправились 100 тысяч жителей. Все ждут дальнейших побед украинской армии и скорейшего освобождения оккупированных земель.

— Остались ли в Киеве ваши земляки азербайджанцы?

— Я с 2008 года переехал из Баку в Киев и за это время успел познакомиться со многими азербайджанцами. В мае в Киев вернулась одна азербайджанская семья, которая была эвакуирована в Германию. Иногда я их вижу, мы разговариваем на тему скорейшего окончания войны. Проживающие в Украине активно поддерживают и оказывают всестороннюю помощь украинской армии. Многие сражаются, есть погибшие за Украину.

— Как относятся в Украине к Азербайджану?

— В целом отношение к Азербайджану очень позитивное. Особенно оно стало позитивным после деоккупации азербайджанских земель по итогам 44-дневной войны 2020 года. Тогда многие приводили в пример Азербайджан как страну, которая решила военным путем освободить свои земли.

К тому же я уже сказал, что многие азербайджанцы сражаются против агрессора и некоторые даже пали смертью храбрых. В Украине также ценят оказываемую со стороны Азербайджана гуманитарную помощь.

— Что думают в Украине по поводу завершения войны?

— Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с условием, что Россия выведет войска со всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Это правильная позиция. Переговоры должны быть по существу. Россия хочет переговоров по факту и не готова к выводу своих войск с оккупированных территорий. Россия даже в сентябре провела «референдумы по присоединению» Херсонской и Запорожской областей, самопровозглашенных ДНР И ЛНР.

Многие эксперты полагают, что война завершится к лету 2023 года. Они приходят к такому выводу на основе доводов военных специалистов. Украинская армия проводит успешные контрнаступательные действия и освобождает населенные пункты, чтобы выйти к рубежам государственной границы 1991 года.

Западные страны активно помогают Украине вооружениями. В июле резко изменилась ситуация на фронте, российская армия выдохлась. В сентябре были освобождены населенные пункты в Харьковской области, а в ноябре украинская армия вернула Херсон. Все это говорит о том, что следующий год станет решающим в дальнейшем освобождении оккупированных земель.