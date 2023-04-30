«Реал» не планирует возвращать Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что Зидан ведет с «Реалом» переговоры о возвращении.

По информации Marca, «Реал» не планирует возвращение Зидана. Руководство клуба доверяет Карло Анчелотти и советуется с ним при планировании следующего сезона.

Отношения Анчелотти и Флорентино Переса сейчас лучше, чем когда-либо за время работы итальянского специалиста в «Реале». Анчелотти намерен отработать в «Реале» до конца контракта, действие которого истекает летом 2024 года.

Кроме того, издание сообщает, что сам Зидан также не связывался с «Реалом». В числе возможный вариантов продолжения тренерской карьеры француза называются «ПСЖ» и «Ювентус». (sports.ru)