Американский миллиардер Илон Маск анонсировал мозговой имплант компании Neuralink, который задумывается как устройство, позволяющее видеть слепым людям.

«Blindsight – следующий продукт Neuralink после Telepathy… Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение», – написал Маск в своей соцсети Х.

По его словам, имплант уже испытывают на обезьянах.

«Разрешение сначала может быть низким, как на ранних приставках Nintendo, но в конечном счете может достигнуть уровня нормального человеческого зрения», – отметил Маск.

Он уточнил, что обезьяны в ходе экспериментов не пострадали.