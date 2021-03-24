На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров

Ситуация с возможным возникновением крупномасштабного оползня на окраине Тбилиси контролируемая, у горожан нет оснований для паники, заявил в среду мэр столицы Грузии Каха Каладзе.

На окраине Тбилиси на одном из склонов образовались огромные трещины, в результате возникла серьезная угроза активизации оползневых процессов. По просьбе столичной мэрии в город прибыли немецкие геологи. Мэрия пообещала сделать все, чтобы предотвратить сход оползня. При этом институт изучения Земли и национальный центр сейсмического мониторинга Грузии сравнили результаты воздушных съемок 18 и 22 марта, в результате чего было выявлено, что оползневая масса на склоне Вашлиджвари перемещается примерно на пять сантиметров за 24 часа. Глубина трещины составляет 18 метров.