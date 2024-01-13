Самолет Boeing 737-800 японской авиакомпании All Nippon Airways вернули в аэропорт из-за трещины на стекле. Об этом сообщает Reuters.

Борт следовал по маршруту Саппоро – Тояма, однако вынужден вернуться в аэропорт вылета после обнаружения трещины на стекле кабины пилота. На борту находились 59 человек. Никто не пострадал.

В конце декабря компания Boeing попросила клиентов поискать незакрепленный болт в 737 MAX. В авиастроительной корпорации подчеркнули, что одна из последних введенных в эксплуатацию моделей Boeing — 737 Max уже неоднократно сталкивалась с проблемами. В частности, с моделью лайнеров этого типа произошло два крушения — в Эфиопии в 2018 году и в Индонезии в 2019 году.