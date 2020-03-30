На санкции в Москве уже не плюют

Еще в середине марта президент России Владимир Путин рассуждал о пользе санкций. По его собственному выражению, предлагалось плевать на них. От санкций Россия только выиграла, они способствовали ее дальнейшему развитию.

Так получилось, что долго плевать не удалось, и с развитием вышла неувязочка. Буквально через несколько дней в Государственной думе, а затем и в Совете Федерации заговорили о необходимости снятия санкций. Конечно, для объединения усилий по борьбе с коронавирусом.

Странно как-то получается и где логика. Санкции носят секторальный характер, на продовольствие, медицину и лекарства не распространяются. Хотите, покупайте. Никаких ограничений. Причем здесь оборудование для добычи нефти и промышленные технологии двойного назначения. Это Россия ввела так называемые контрсанкции и сама прекратила импорт продовольствия. Кто заставлял тракторами давить польские яблоки и болгарские помидоры, отказываться от прибалтийских шпрот и французских сыров. И все это сопровождалось разговорами на федеральных каналах о том, какие страшные потери несет европейское сельское хозяйство. При этом никто не рассказывал, что польские садоводы увеличили экспорт тех же яблок после российских запретов. И вообще европейский продовольственный рынок значительно увеличил поставки в третьи страны. Если потери и были, то их давно компенсировали и забыли.

Дальше — больше. По мере развития нефтяного кризиса просьбы о снятии санкций перешли в требования. В письме генеральному секретарю ООН и подобные обращения. При этом Москва как бы просит не за себя, а за других. И этот фиговый листок продержался всего ничего.

На саммите G7 было четко заявлено, что снимать санкции время не пришло, так как Россия не демонстрирует доброй воли и не прекращает агрессивные действия против Украины. К Ирану это относится в такой же мере.

Возможно, что антисанкционная риторика ограничивалась заявлениями и криками на федеральных каналах, но прилетел очередной черный лебедь.

США ввели санкции против двух дочек компании «Роснефть» за торговлю с Венесуэлой. Последовал отказ Китая от импорта российской нефти именно этой компании. Вокруг крупнейшей российской нефтяной компании стала стремительно повышаться температура.

Самое обидное для Москвы, что ее европейские клиенты, в частности, Италия и пальцем не пошевелили, чтобы хоть как-то помочь Кремлю хоть немного разжать санкционную удавку. ЕС в рабочем порядке продлили санкции, и никто даже слова не сказал в пользу России.

И тут произошли два события. Внешне они вроде бы и не связанные, но связь все-таки просматривается.

Во-первых, Россия в одностороннем порядке отменила продовольственные контрсанкции. Вполне возможно, что очень резвившееся по Путину сельское хозяйство и пищевая промышленность не могут полностью обеспечить население в ходе карантина. Ведь не случайно бацько Лукашенко на официальном телеканале заявил, что к его стране Россия обратилась за помощью продовольствием. В Москве, конечно, это тут же опровергли, но как-то не очень убедительно. Скорее всего, что-то подобное было, но Беларусь полностью всю огромную Россию не прокормит при всем желании. Так что пришлось пойти на отмену.

Не без политической подоплеки. Вот мы сделали вам шаг навстречу, теперь ваша очередь. Взаимности не только не дождались, наоборот, все осталось без изменений. Причем, как со стороны США, так и Европы.

Во-вторых, из Вашингтона приходили неутешительные известия. Госдепартамент и министерство финансов все чаще стали говорить о введении санкций против «Роснефти» за торговлю венесуэльской нефтью. Было четко заявлено, что санкции против дочек всего лишь начало и притом небольшое. Так что ждите продолжения в самое ближайшее время.

Практически одновременно США ввели санкции против Мадуро и его ближайшего окружения. За торговлю наркотиками и наркотрафик. По всему выходило, что очередь «Роснефти» уже подошла и счет идет если не на часы, то на дни.

В Москве, как это часто бывает в последнее время, не просчитали последствий своих шашней с режимом Мадуро, его все увеличивающуюся токсичность. Посмотрели бы на китайцев. Они постепенно вышли из всех сделок с венесуэльским режимом, но на словах продолжали поддерживать. Причем все реже и тише.

«Роснефть» посчитала себя умнее всех и продолжала вкладывать деньги в венесуэльскую нефть в надежде брать ее по дешевле, а сбывать по мировым ценам. Пришлось выложить предварительно от $6 до $10 млрд. И тут такой пассаж от американцев. Кто бы мог подумать.

Надо сказать, что московская теория энергетической сверхдержавы основана на двух составляющих. В нефти на «Роснефти», в газе — на «Газпроме». Конечно, когда запахло жареным, то Путин своих не бросает. К тому же этот smell of fire вообще все больше стал напоминать пожар.

Чтобы вывести «Роснефть» из-под ожидаемого американского удара формально ее активы как финансовые, так и имущественные были проданы российскому правительству. Другим словами, за счет российского бюджета дорогая Путину фирма получила $6,7 млрд. Похоже, что это не вся сумма, так как есть и другие выплаты. Не случайно в российских официальных структурах не отвечают на журналистские запросы. Правду сказать, не могут, потому что народ может и возмутиться, так что в данном случае молчание — золото.

Дело не только в том, что формально «Роснефть» уходит из Венесуэлы. За этим следует неизбежное ослабление московской поддержки. По всему видно, что Вашингтон основательно взялся за режим Мадуро и становиться поперек для Москвы, по крайней мере, накладно. То, что теперь собственником российского имущества стало непосредственно государство навряд ли, остановит американские власти.

Сейчас очень удобный момент выдавить режим из тела многострадальной Венесуэлы и такой шанс Трамп не упустит. Если Москва просит снять или ослабить санкции, то сейчас не до булавочных уколов и демонстрации имперского величия. Тем более, как оказалось оно как-то начало сдуваться.

По всему видно, что в Кремле и вокруг него начался разброд и шатание. Эр-Риад не отвечает на звонки из Москвы и предложения снова собраться в формате ОПЕК+. Более того, угрозу сговора США и Саудовской Аравии в российских коридорах власти рассматривают как весьма вероятную или верят в такую возможность. Так что из Венесуэлы следовало убраться по добру и по здорову, чтобы не доводить конфронтацию до необратимых последствий.

Все шесть лет санкций в Москве над ними смеялись или делали вид, что смеялись. И тут выяснилась их эффективность и действенность. Конечно, можно говорить о коронавирусе и прочих объективных обстоятельствах. В какой-то мере это так. Однако, не устраивали бы внешнеполитических авантюр и не получали бы платежки за Крым и Донбасс.

Пока российские пропагандисты рассказывают о бездонной кубышке и больших финансовых запасах. Однако, уже все чаще экономисты и финансисты бьют тревогу, что осенью кубышка закончится, а от внешних заимствований Россия отрезана.

Не в последнюю очередь, поэтому в Москве запели на все голоса, что нужно снимать санкции. До Путина стала доходить безысходность ситуации. Пока открыто об этом разговоров нет, но все еще впереди.

Так кому и на что наплевать? Вот в чем вопрос.