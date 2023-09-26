В Ходжалы 25 сентября состоялась очередная, уже вторая после Евлахской, встреча назначенного ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, Рамина Мамедова с представителями армянских жителей Карабахского региона, подтверждающая продолжающиеся усилия по развитию диалога и сотрудничества между азербайджанской и армянской сторонами. Предметом переговоров были социально-гуманитарные, экономические и инфраструктурные вопросы, в том числе – обеспечение жителей региона медицинской помощью.

Радует, что встреча прошла в позитивном ключе, консультации завершились договоренностью о созыве еще одной встречи в ближайшем будущем для оценки достигнутого прогресса и определения последующих шагов в сложном процессе примирения и дальнейшего мирного сосуществования народов, как и в былые времена.

Руководство Азербайджана прилагает максимальные усилия для того, чтобы процесс реинтеграции желающих остаться и связать свое будущее с Азербайджаном жителей Карабахского региона армянской национальности проходил в максимально комфортных для них условиях с учетом их потребностей и пожеланий. Надо сказать, что и армянская сторона демонстрирует конструктивность, чему были свидетельством усилия представляющих армянских жителей Карабаха Сергея Мартиросяна и Давида Мелкумяна.

Но, не обошлось «без ложки дегтя в бочке меда». Вызвало беспокойство и озадачило участие от российских миротворцев на этой встрече некоего Владимира Чебана. Полковник Чебан — заместитель начальника оперативного управления главного штаба сухопутных войск ВС РФ. Личность эта довольно одиозная. Печальную известность этот «миротворец», а теперь и «переговорщик», получил со времен службы своему отечеству на оккупированных РФ украинских территориях.

Тогда, т.е. еще в далеком 2016 году, полковник Владимир Чебан тоже подвизался в переговорной миссии – он руководил штабом российской делегации в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), где работали офицеры Украины и России. Однако отличился он не своими выдающимися талантами в деле урегулирования конфликта и примирения сторон, а обрел знаменитость весьма позорными для офицера и неблаговидными поступками – оказался «засланным казачком» и был уличен в помощи боевикам сепаратистского образования, т.н. «ДНР».

Так, офицер российской армии, для которого кодекс чести должен бы быть превыше всего, оказался обычным шпионом — информатором боевиков. Как писало тогда российское издание Грани.ру со ссылкой на сообщение СБУ в материале «Штабные крысы и кроты», Чебан передал заместителю начальника штаба 1-го армейского корпуса т.н. ДНР, имеющему позывной Якуб, месячные графики и маршруты полетов беспилотников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, благодаря чему боевики получили возможность скрыть от международных наблюдателей свои огневые позиции, а также места дислокации тяжелого вооружения и техники.

Как следует из опубликованных переговоров Чебана с другим боевиком — дежурным «офицером» штаба 1-го корпуса т.н. ДНР, — российский полковник в своих сводках замалчивал факты обстрелов террористами позиций Вооруженных сил Украины.

Наконец, была установлена причастность Чебана к попытке сфабриковать свидетельства для обвинения украинской стороны в использовании РСЗО «Град». Этот вопрос полковник обсуждал с «офицером» штаба 5-й отдельной мотострелковой бригады того же 1-го армейского корпуса.

После выявления этих фактов главный российский «переговорщик» был депортирован из Украины под конвоем украинских силовиков.

И вот подобный субъект оказался в составе переговорной миссии с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджанской Республики. Чьим интересам он будет служить? Азербайджана и армянских жителей Карабаха, или, судя по его богатой антимиротворческой биографии, — сепаратистки настроенных элементов и и их покровителей? Такое мы уже проходили – известна роль в Ходжалинской резне 366-го гвардейского мотострелкового полка, казалось бы, обязанного защитить мирных жителей, но передавшего все свое вооружение армянским боевикам. Мало того, военнослужащие 366-го полка вместе с техникой и сами приняли участие в штурме Ходжалы а также и в убийстве людей (в том числе женщин и детей), убегавших из города.

Так зачем российская сторона назначила офицера с такой подмоченной репутацией в состав переговорной миссии? Где гарантия, что он вновь не воспользуется своим служебным положением и не станет препятствовать мирному процессу?

Уверена, что успех переговорного процесса и интеграции армянского населения, проживающего в Карабахе, в азербайджанское общество, могут обеспечить лишь люди с добрыми помыслами и чистыми руками, вне зависимости от национальности. А подобные экземпляры скорее навредят…