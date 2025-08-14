Кремлевская пропаганда продолжает изливаться желчью на успехи Азербайджана. Так в припадке бессильной злобы известный пропагандист Владимир Соловьев вдруг вспомнил о проживающих в Азербайджане лезгинах.

Он отметил, что проживающие на приграничных с Россией территориях Азербайджана лезгины испытывают на себе «неблагостное отношение» со стороны Баку, в отличие России к лезгинам Дагестана. «Мы можем побороться за права лезгин Азербайджана и поддержать их движение потому, что они там в очень сложном положении. Вообще кто сказал, что Азербайджан един? Кто сказал, что границы Азербайджана незыблемы. Нет в мире ничего более зыблемого, чем границы государства и это относится к любому государству», — заявил Соловьев.

Хотелось бы напомнить Соловьеву о том, как в самой России относятся к не только лезгинам, но и всем народам, проживающим в Дагестане и других российских регионах. Дагестан – это один из наиболее бедных регионов России с высоким уровнем безработицы, особенно среди молодежи. На протяжении последних лет жители Дагестана регулярно выходят на протесты из-за отключения электричества и воды. Во время таких акций протестующие зачастую перекрывали трассы.

К слову, на днях жители Махачкалы вышли на улицы из-за постоянных отключений электричества и воды. Для них это единственный способ привлечь внимание халатных властей к своим бытовым проблемам, которые накапливаются, но никак не решаются. Так кто же находится в сложном положении: лезгины в Азербайджане или же в Дагестане?

Для примера приведу известных фут-блогеров Азербайджана, большинство из которых являются по национальности лезгинами. Их видеоролики имеют миллионные просмотры, но никто из них не говорит о «сложном положении лезгин» в Азербайджане потому, что такового нет. Уровень экономического, культурного развития лезгин в Азербайджане многократно превышает показатели их соплеменников с Дагестана.

Но Соловьев предпочитает говорить о «неблагостном отношении» к лезгинам в Азербайджане, а не социальных проблемах самого Дагестана, в котором проживают также азербайджанцы, имеющие статус коренного населения. Так может быть Азербайджану следует поддержать своих соотечественников, оказавшихся в сложном положении? Ведь если Соловьев так печется о лезгинах, что игнорирует их проблемы в Дагестане, может в этот процесс вмешаться Азербайджану? Тем более, что сам же Соловьев говорит о том, что «нет в мире ничего более зыблемого, чем границы государства и это относится к любому государству»?

Интересная логика у кремлевских пропагандистов, которые в припадке ура-патриотизма могут наломать дров. Может Соловьев забыл, как оскорблял дагестанцев, называя их специалистами по штурму аэродромов, намекая на антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. А сейчас он ратует за права лезгин.

Но не будем поддаваться провокационным высказываниям Соловьева, которые выявляют сущность российской политики не только ко всем соседним государствам, но и населению своих же регионов, страдающих от коррумпированности власти. По логике Соловьева, во всем этом виноват только Азербайджан. Вполне вероятно, что в военных неудачах России в войне против Украины он тоже найдет вину Азербайджана.

Специально для «Зеркало» Агиль Гахраманов