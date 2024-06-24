Впервые один из путинских чиновников, нынче сенатор Дмитрий Рогозин, кстати яростный ненавистник Запада и НАТО, в своей оценке трагических событий в своей стране нашел в себе мужество обвинить не внешние силы, а обратить свои взоры на процессы внутри России.

Он призвал в этот раз не связывать стрельбу в Дагестане с множеством жертв с Украиной и западными странами. Кстати, в отличие от представителя самого Дагестана в Госдуме РФ.

«Депутат Госдумы от Дагестана [Абдулхаким] Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО, — написал Рогозин. — А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам».

Правоохранительные органы, российские чиновники и политики назвали вооруженные нападения на православные церкви, пост ДПС в Махачкале и Дербенте, и поджог синаноги с 20 жертвами, включая священника, 17 из которых правоохранители, и с 44 ранеными, 37 из них – силовики, терактом.

В результате контртеррористической операции в Махачкале ликвидировано 4 боевиков, а в Дербенте – 2. Трое из ликвидированных боевиков оказались сыновьями и племянником главы Сергокалинского района Дагестана Омарова. Чиновник задержан, подал в отставку и уже исключен из рядов «Единой России».

Сообщения о стрельбе в Дербенте и Махачкале начали появляться ближе к вечеру воскресенья. В Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. Погиб настоятель церкви протоиерей Николай Котельников, ему перерезали горло.

Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, подожгли здание синагоги с помощью бутылок с зажигательной смесью. В Махачкале обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина, рядом с которым находится синагога. Другая перестрелка была рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Сторож церкви погиб.

В церкви забаррикадировались 18 человек — священнослужители и прихожане. Ночью их вывели сотрудники МВД.

Сообщалось также о стрельбе в селе Сергокала, которое расположено в 65 км к югу от Махачкалы. Там неизвестные обстреляли полицейскую машину, в результате ранения получил один из сотрудников.

Заметим, что террористы, судя по записям из камер, лиц своих не скрывали – на них не было ни масок, ни камуфляжа. В захваченной машине ДПС они искали боеприпасы, а сами боевики были вооружены американскими винтовками.

Такой дерзкой вылазки террористов в Дагестане не было последние лет десять, пишут российские СМИ. Террористы разделились на две группы – трое атаковали Махачкалу, два боевика – Дербент. Теракт был тщательно продуман, преступники действовали сообща и почти синхронно в двух городах Дагестана. В столице Дагестана боевики передвигались сначала на старой «семерке». Они остановились у наряда ГАИ и начали стрелять. Они подъехали, вышли в двух бронежилетах с автоматами, открыли огонь по сотрудникам полиции, которые дежурили на площади.

На кадрах боевики угоняют автомобиль. Они остановили проезжавшую мимо машину и отобрали ключи. На кадрах видно, как террористы втроем садятся в легковушку и едут дальше в сторону церкви. Выстрелы прозвучали и на одном из городских пляжей. Отдыхающие в панике стали бежать.

Как пишут российские СМИ, контртеррористическая операция завершена, террористы уничтожены, начато следствие.

Так каковы же причины произошедшего, и кто в том виноват?

Российские пропагандисты традиционно уже успели обвинить Украину, ЦРУ и главу ГУР Кирилла Буданова. Как это было, кстати, и в случае теракта в московском Крокус-Сити.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что напавшие являются приверженцами международной террористической организации. Российские СМИ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщили, что несколько нападавших числились в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах.

Дагестанские телеграм-каналы пишут, что среди убитых нападавших — бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров. Он мастер спорта по вольной борьбе. В 2021 году во время турнира представлял клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA.

Это обстоятельство вынудило проживающего в Дубае бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова выступить с заявлением, которое не устроило российских экспертов. «Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются, и кто их окружение», — написал Хабиб в соцсетях.

Первым отреагировал политолог Сергей Марков: в опубликованном посте в телеграмм. Он указал, что террорист — воспитанник школы отца Хабиба, и обвинил его в отсутствии четкой позиции. «Сам Хабиб долго молчал после теракта. Сейчас Хабиб высказался, но очень скользко. Не по-мужски. Выразил свое соболезнование всем и всем рекомендовал смотреть, с кем общаются члены их семей. Как хотите, так и понимайте. То есть прямого и ясного осуждения теракта со стороны Хабиба Нурмагомедова нет. Известна его очень радикальная исламская позиция».

Отсюда Марков делает вывод, что «школы ММА Хабиба Нурмагомедова могут использоваться для подготовки террористов или, точнее, для создания среды, в которой комфортно себя чувствуют те, кто вербует террористов. Вывод ясен: школы ММА в Дагестане должны быть взяты под жёсткий контроль силовиков».

Кто именно стоит за этими атаками, пока сказать сложно. Но ясно одно – теракты в Дагестане свидетельствуют о нестабильности в многонациональной России. Цель теракта очевидна – посеять панику и разрушить межконфессиональный мир в России, и дагестанские события являются лишь предтечей более серьезных событий, которые могут охватить весь Северный Кавказ и другие регионы РФ.

Как считает известный украинский журналист, писатель и публицист, телеведущий Виталий Портников, события в Дагестане в очередной раз продемонстрировали иллюзию стабильности в путинской России.

«Вместо того, чтобы бороться с настоящими вызовами, Кремль застрял в войне против Украины, и внимание силовых структур сосредоточено на внешнем противостоянии, на надуманных угрозах, а не на внутриполитических проблемах России. К тому же деградация экономики, социальной сферы и намеренная мобилизация молодых людей в национальных республиках превращает молодежь таких республик, как Дагестан, в естественную среду интереса радикальных организаций и усиливает опасность экстремизма и межнациональной вражды. И эта опасность будет только нарастать», — поделился Портников своим мнением в беседе с #.

Дагестан, напомним, не впервые попадает в центр антисемитских беспорядков. Минувшей осенью сотни дагестанцев устроили «охоту» за израильтянами, прилетевшими в Махачкалу из Тель-Авива.

Война против украинского народа показала, насколько глубоко укоренен антисемитизм и ненависть к другим нациям в Российской Федерации, республики которой удерживаются в ней за счет страха и силы. Война с сотнями тысяч мобилизованных именно из национальных регионов наравне с политической и экономической закономерно усиливает социальную — межэтническую и межрелигиозную напряженность в России.

А источник всех бед самой России президент Владимир Путин вновь, как, впрочем, и всегда, предпочел отмолчаться – за него сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков – обращения к россиянам не будет.

Но хотя бы дагестанские полицейские, судя по числу погибших сотрудников правоохранительных служб, в отличие от попрятавшихся московских во время теракта в Крокус-сити, исполнили свой долг с честью и защитили людей ценою своей жизни.